বাংলাদেশ

মুম্বাইয়ে বাংলাদেশ মিশনের সামনে অতর্কিতে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের বিক্ষোভ

কূটনৈতিক প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ উপহাইকমিশনের সামনে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ। আজ বুধবার বিকেলে ভারতের মুম্বাইয়েছবি: কূটনৈতিক সূত্রে পাওয়া

ভারতের মুম্বাইয়ে বাংলাদেশ উপহাইকমিশনের একেবারে সামনে এসে বিক্ষোভ করেছেন হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার বিকেলে অফিস ছুটির পর কোনো রকম আগাম সতর্কতা ছাড়াই ভিএইচপির প্রায় দেড় শ নেতা-কর্মী এসে বাংলাদেশবিরোধী স্লোগান দিয়ে মিশনের প্রায় ৩০ মিটারের কাছে চলে আসেন। একপর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে ভিএইচপির সমর্থকদের ধস্তাধস্তি হয়েছে।

মুম্বাই থেকে বিকেলে একাধিক কূটনৈতিক সূত্র প্রথম আলোকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে। কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো আজ বিকেল পাঁচটায় অফিস ছুটি শেষে মুম্বাইয়ে বাংলাদেশের উপহাইকমিশনার ফারহানা চৌধুরীসহ অনেকেই মিশন ছেড়ে বাড়ির পথ ধরেন। কোনো রকম পূর্বঘোষণা ছাড়াই স্থানীয় সময় বিকেল সোয়া পাঁচটার দিকে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের উল্টো দিকে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের প্রবেশমুখে ভিএইচপির প্রায় দেড় শ নেতা-কর্মী এসে জড়ো হন। অতর্কিতে বিক্ষোভকারীদের এমন উপস্থিতিতে সেখানে দায়িত্ব পালনরত পুলিশ সদস্যরা ভড়কে যান। এ সময় বিক্ষোভকারীরা ব্যানার–ফেস্টুন হাতে ‘বাংলাদেশ মুর্দাবাদ’সহ নানা স্লোগান দেন। একসময় পুলিশ তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে দিতে গেলে ধস্তাধস্তি শুরু হয়।

প্রায় আধা ঘণ্টা অবস্থানের পর পুলিশের বাধার কারণে ভিএইচপির বিক্ষোভকারীরা বাংলাদেশ মিশনের সামনে থেকে চলে যান। মুম্বাইয়ের সূত্রগুলো জানিয়েছে, সাধারণত বাংলাদেশ মিশনের সামনে কয়েকজন পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সেখানে গত কয়েক দিনে ১৫ জন বাড়তি পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন