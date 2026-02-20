‘এশিয়া প্যাসিফিক এন্টারপ্রেনিউর অ্যাওয়ার্ডস’ পেল ইলেক্ট্রো মার্ট

‘এশিয়া প্যাসিফিক এন্টারপ্রেনিউর অ্যাওয়ার্ডস’ পেল ইলেক্ট্রো মার্ট
বাংলাদেশে কনকা, গ্রী এবং হাইকো ব্র্যান্ডের ইলেকট্রনিকস এবং হোম অ্যাপ্লায়েন্স পণ্য উৎপাদনকারী ও বিপণনকারী গ্রুপ ইলেক্ট্রো মার্ট ‘এশিয়া প্যাসিফিক এন্টারপ্রেনিউর অ্যাওয়ার্ডস–২০২৬’–এ টেকসই এবং ইএসজি এক্সিলেন্স ক্যাটাগরিতে স্বীকৃতি পেয়েছে।
সম্প্রতি সিঙ্গাপুরের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত এশিয়া প্যাসিফিক উদ্যোক্তা শীর্ষ সম্মেলনে গ্রুপের ডিএমডি মো. নুরুল আফছারের হাতে এই পুরস্কার হস্তান্তর করা হয়।
পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন, সামাজিক দায়বদ্ধতা সংরক্ষণ, অংশীজনদের চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্যতা রক্ষা, ব্র্যান্ড ইকুইটি প্রবৃদ্ধি এবং আর্থিক পারফরম্যান্সে উন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এ ছাড়া ইলেক্ট্রো মার্ট তাদের প্রতিটি কার্যক্রমে পরিবেশগত এবং সামাজিক সচেতনতা প্রচারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।
ইলেকট্রনিকস ব্র্যান্ড কনকা ও গ্রী বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করে ইলেক্ট্রো মার্ট গ্রুপের হাত ধরে। গ্রাহকদের আস্থা, বিশ্বমানের পণ্য এবং নিরবচ্ছিন্ন চাহিদার কারণে কনকা ও গ্রী ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিকস পণ্য প্রতিষ্ঠানটিকে ট্রেডিং ব্যবসা থেকে উৎপাদনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে সহায়তা করে।