গাজায় ইসরায়েলের বিমান হামলা, ৭ ফিলিস্তিনি নিহত

প্রথম আলো ডেস্ক
ইসরায়েলের বিমান হামলা-পরবর্তী ধ্বংসযজ্ঞ দেখে নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডুকরে কাঁদছেন এক ফিলিস্তিনি নারী। গতকাল গাজা সিটির দক্ষিণাঞ্চলের আল-জাইতুন এলাকায়ছবি: এএফপি

ফিলিস্তিনের গাজায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এতে অন্তত ৭ জন নিহত এবং ৪৪ জন আহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার ইসরায়েলের বিমান থেকে গাজার বিভিন্ন স্থাপনায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে বলে আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এ হামলায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ইসলামিক জিহাদ গোষ্ঠীর সামরিক শাখা আল-কুদস ব্রিগেডের কমান্ডার তায়সির আল-জাবারি রয়েছেন। গাজা শহরের কেন্দ্রস্থলের প্যালেস্টাইন টাওয়ারের একটি অ্যাপার্টমেন্টে হামলায় তিনি নিহত হন বলে ইসলামিক জিহাদ জানিয়েছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলি হামলায় আল-জাবারি, একটি পাঁচ বছরের মেয়েসহ অন্তত সাতজন নিহত হয়েছেন। আহত অন্তত ৪৪ জনকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

এদিকে ইসরায়েল সেনাবাহিনীর মুখপাত্র রিচার্ড হেক্ট বলেন, ‘আমরা ধারণা করছি, অভিযানে কমপক্ষে ১৫ জন নিহত হয়েছেন। তবে অভিযান এখনো শেষ হয়নি।’

গাজা শহরে আক্রান্ত ভবনের সপ্তম তলা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা গেছে। ভবনের বাসিন্দাদের উদ্ধার এবং আগুন নেভাতে সিভিল ডিফেন্স টিমের সদস্যরা ঘটনাস্থলে ছুটে গেছেন।

গায়ের কাপড়ে রক্তমাখা অবস্থায় সেখানকার এক বাসিন্দা আল-জাজিরাকে বলেছেন, ‘আমরা মাত্র দুপুরের খাবার খেয়েছি এবং আমার সন্তানেরা খেলছিল। হঠাৎ আমাদের টাওয়ারে একটি বিকট বিস্ফোরণ ঘটে। আমরা দৌড়ে বেরিয়ে আসি। আমি আহত অনেককে দেখেছি। তাঁদের উদ্ধার করা হয়েছে।’

এ ছাড়া গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় খান ইউনিস ও রাফা এলাকা এবং পাশের আল-সুজাইয়া এলাকায়ও হামলা হয়েছে।

অধিকৃত পশ্চিম তীর থেকে পিআইজের একজন জ্যেষ্ঠ সদস্যকে গ্রেপ্তার করার পর কয়েক দিন ধরে চলা উত্তেজনার পর ইসরায়েলি বাহিনী এ বিমান হামলা চালিয়েছে। গাজাভিত্তিক পিআইজে ইসরায়েলে কেন্দ্রীয় এলাকায় পাল্টা বোমা হামলার হুমকি দিয়েছে।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ইয়ার লাপিদ বলেছেন, ‘ইসরায়েল সন্ত্রাসী সংগঠনকে অ্যাজেন্ডা নির্ধারণ করতে দেবে না। ইসরায়েলের ক্ষতি করার জন্য কেউ উঠে দাঁড়ালে তার কাছে আমরা পৌঁছে যাব। আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী ইসরায়েলের নাগরিকদের হুমকি দূর করতে ইসলামিক জিহাদের সদস্যদের দমন করবে।’

