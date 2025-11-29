বাংলাদেশ

সিরামিক এক্সপো

ডিজাইন ও স্থপতিবান্ধব উদ্যোগে সমৃদ্ধ আকিজ সিরামিকসের প্যাভিলিয়ন

লেখা:
তারেক মাহমুদ নিজামী
‘সিরামিক এক্সপো বাংলাদেশ ২০২৫’-এ দৃষ্টিনন্দন আর টেকসই সামগ্রীতে সাজানো হয়েছে আকিজ সিরামিকসের প্যাভিলিয়নছবি: আকিজ সিরামিকসের সৌজন্যে

যে ঘরে আমরা থাকি, যে অফিসে কাজ করি, যে রেস্তোরাঁয় বসে সময় কাটাই—প্রতিটি স্থানের সৌন্দর্য, আরাম ও কার্যকারিতা অনেকটাই নির্ভর করে সেই স্থানের অন্দরসজ্জার ওপর। যার মধ্যে অন্যতম টাইলস, স্যানিটারি ও টেবিলওয়্যারের মতো সিরামিক উপকরণ। তাই এ ধরনের পণ্য এখন আর বিলাসিতা নয়, বরং নির্মাণের দরকারি অংশ।

ভোক্তাদের আধুনিক জীবনযাপনের পরিবর্তন, ডিজাইনের নতুন ধারা এবং টেকসই নির্মাণের চাহিদা বোঝাতে রাজধানীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার বসুন্ধরার এক্সপো জোনের টেন্ট হলে চলছে ‘সিরামিক এক্সপো বাংলাদেশ ২০২৫’।

বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএমইএ) আয়োজনে বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) থেকে শুরু হওয়া চার দিনব্যাপী এক্সপো শেষ হবে রোববার (৩০ নভেম্বর)। দুই বছর পরপর অনুষ্ঠিত এক্সপোটির চতুর্থ আসরে প্লাটিনাম স্পনসর আকিজ সিরামিকস।

গত বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বাণিজ্য এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন এক্সপোর উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিসিএমইএর সভাপতি ময়নুল ইসলাম, জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মো. মামুনুর রশিদ ও আবদুল হাকিম এবং সাধারণ সম্পাদক ইরফান উদ্দিন।

নিজেদের সর্বাধুনিক পণ্য, নতুন প্রযুক্তি ও ভবিষ্যৎমুখী ডিজাইন কনসেপ্ট নিয়ে এই এক্সপোতে ২৫টি দেশের ৩০০টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় সিরামিক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান আকিজ সিরামিকস।

বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামে ছয়বারের দেশসেরা সিরামিকস ব্র্যান্ডের খেতাবপ্রাপ্ত আকিজ সিরামিকস এক্সপোতে প্লাটিনাম প্যাভিলিয়নে নিয়ে এসেছে শতাধিক নতুন কালেকশন, যেখানে এক ছাদের নিচে থাকছে আকিজ সিরামিকস, রোসা স্যানিটারিওয়্যার এবং আকিজ টেবিলওয়্যারের আধুনিক পণ্যসম্ভার।

দেশি-বিদেশি ব্র্যান্ডের অংশগ্রহণে এ আয়োজনটি পরিণত হয়েছে সিরামিকস, স্যানিটারি, বাথওয়্যার ও টেবিলওয়্যার খাতের গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্মে, যেখানে রয়েছে নতুন প্রযুক্তি, ডিজাইন ট্রেন্ড এবং ভবিষ্যতের হোম সলিউশনগুলোর বিস্তৃত প্রদর্শনী।

আগামী দিনের স্থপতিদের জন্য আয়োজন করা হয়েছে ‘আর্কফিউচার’ প্রতিযোগিতা
ছবি: আকিজ সিরামিকসের সৌজন্যে

এক্সপোতে আকিজ সিরামিকসের কালেকশন

এ বছর আকিজ সিরামিকস তাদের প্যাভিলিয়নে উপস্থাপন করেছে সম্পূর্ণ নতুন ও ভবিষ্যতের টাইলস কালেকশন, যেখানে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, ডিজাইন ইনোভেশন এবং আধুনিক ভোক্তার রুচি একই সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

প্যাভিলিয়নে প্রদর্শন করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির নতুন ও উদ্ভাবনী সারফেস প্রযুক্তির কয়েকটি ইনোভেশন, যা এখনো বাজারে পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়নি। সেগুলো হলো ডুয়েল ম্যাট সারফেস (Dual Matt Surface), ম্যাট গ্লুচিড (Matt Glucid), মেটাল সুগার (Metal Sugar), ফসিল সারফেস (Fossil Surface) গ্র্যানিটি হিট রেসিস্ট্যান্স (Granite Heat Resistance), মেটাল ক্রোমা গোল্ড (Metal Croma Gold), মেটালিক রকার সারফেস (Metallic Rocker Surface), মাইক্রো ম্যাট সারফেস (Micro Matt Surface) ইত্যাদি। এই সংগ্রহগুলো শুধু টাইলস নয়, আধুনিক স্থাপত্যের চাহিদা, নান্দনিকতা এবং টেকসই ব্যবহারের নান্দনিক সংমিশ্রণ।

স্যানিটারি ও বাথওয়্যার সৌন্দর্যে নতুন সংজ্ঞা ‘রোসা’

এক্সপোতে টাইলসের পাশাপাশি রয়েছে আকিজ সিরামিকসের স্যানিটারি ও বাথওয়্যার ব্র্যান্ড রোসাও। ব্র্যান্ডটির প্রদর্শনীর মূল আকর্ষণগুলো হচ্ছে প্রিমিয়াম স্যানিটারি পণ্য, সমসাময়িক বাথওয়্যার ডিজাইন নতুন ফসেট কালেকশন এবং গিজারের মতো আধুনিক জীবনযাপনে সহায়ক পণ্য। রোসা যে সৌন্দর্য ও কার্যকারিতার কথা বলে, তা ব্র্যান্ডটির প্রতিটি কালেকশনের ভিজ্যুয়াল, ফর্ম এবং ফিনিশে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আকিজ টেবিলওয়্যারে ঘর হবে পরিপূর্ণ

আকিজ টেবিলওয়্যার একটি লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড। এ ব্র্যান্ডের উপস্থিতি এক্সপোতে প্লাটিনাম প্যাভিলিয়নে যোগ করেছে বাড়তি মাত্রা। কালেকশনে রয়েছে আধুনিক ডাইনিং কালেকশন, প্রিমিয়াম সার্ভওয়্যার, নিউ মিনিমালিস্ট ও লাইফস্টাইল-ফোকাসড টেবিলওয়্যার, যা ঘর সাজানো থেকে শুরু করে বাণিজ্যিক স্পেস পর্যন্ত সবখানে সমানভাবে মানানসই।

আগামীর স্থপতিদের জাতীয় মঞ্চ ‘আর্কফিউচার’

আকিজ সিরামিকস এক্সপোতে শুধু পণ্য প্রদর্শনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ‘ডিজাইন ফর টুমরো’ থিমে আগামী দিনের স্থপতিদের জন্য তৈরি করেছে এক মঞ্চ— আর্কফিউচার । এতে অংশ নিতে পারবেন স্থাপত্যবিদ্যায় অধ্যয়নরত তৃতীয় থেকে পঞ্চম বর্ষের শিক্ষার্থী এবং ৩৫ বছরের নিচের তরুণ স্থপতিরা। এক্সপোতে আকিজ সিরামিকসের প্যাভিলিয়নেও রয়েছে সহজে রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ। এখান থেকে অফিশিয়াল বুকলেট সংগ্রহ করে সেখানে থাকা স্লিপ জমা দিলেই রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়ে যাবে।

পরবর্তী সময়ে অংশগ্রহণকারীরা একটি কনফার্মেশন ই–মেইলে পাবেন পুরো ব্রিফ, সাবমিশন গাইডলাইন এবং এতে অংশ নেওয়ার লিংক। স্থপতিদের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ‘আর্কবিজ’ (ArchBiz)-এর সহযোগিতায় ইতিমধ্যে ঢাকার সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্থাপত্যবিদ্যা বিভাগে সরাসরি চলছে এর প্রচারণা, যা পর্যায়ক্রমে সারা দেশে বিস্তৃত হবে।

অধ্যাপক রফিক আজম, মাহমুদুল আনোয়ার এবং তানিয়া করিম—বাংলাদেশের খ্যাতিমান এ তিনজন স্থপতির সমন্বয়ে গঠিত জুরি প্যানেল নির্বাচন করবেন ‘আর্কফিউচার’ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের। বিজয়ী শিক্ষার্থীর জন্য থাকছে প্রথম পুরস্কার এক লাখ, দ্বিতীয় পুরস্কার ৫০ হাজার এবং তৃতীয় পুরস্কার ৩০ হাজার টাকা। আর বিজয়ী তরুণ স্থাপত্যবিদেরা পাবেন প্রথম পুরস্কার ১ লাখ ২৫ হাজার, দ্বিতীয় পুরস্কার ৭৫ হাজার এবং তৃতীয় পুরস্কার ৫০ হাজার টাকা।

সিরামিক এক্সপোতে আকিজ সিরামিকস নিয়ে এসেছে নিজেদের নতুন উদ্ভাবন ‘এআর স্টুডিও’ অ্যাপ
ছবি: আকিজ সিরামিকসের সৌজন্যে

নতুন উদ্ভাবন ‘এআর স্টুডিও’ অ্যাপ

টাইলস কিনতে শোরুমে গিয়ে গ্রাহক ও ক্রেতারা অনেক সময় বুঝতে পারেন না পণ্যটি তাঁর স্পেসে দেখতে কেমন লাগবে। এর সমাধানে সিরামিক এক্সপোতে আকিজ সিরামিকস উদ্ভাবন করেছে ‘এআর স্টুডিও’ অ্যাপ, যেখানে টাইলস কেনার আগেই দেয়ালে কিংবা মেঝেতে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে টাইলস বসিয়ে দেখার সুযোগ পাবেন।

এই অ্যাপে রয়েছে পছন্দকৃত টাইলসের ‘রিয়েল-টাইম এআর ভিউ’; ‘থ্রিডি রুম ট্রাই-অন’ বা সম্পূর্ণ রুম ডিজাইনের অভিজ্ঞতা; ‘ইমেজ ট্রাই-অন’ বা নিজের ঘরের ছবিতে টাইলস বসিয়ে দেখা; ‘স্মার্ট মেজারমেন্ট’ বা জায়গা মেপে টাইলস ক্যালকুলেশনসহ পুরো কালেকশন ব্রাউজ, সেভ ও শেয়ার ইত্যাদি, যা স্থপতি ও ডিজাইনারদের জন্য ক্লায়েন্ট প্রেজেন্টেশনে উপযোগী। লিংক থেকে যে কেউ অ্যাপটি ইনস্টল করতে পারবেন।

আকিজ বশির গ্রুপের চিফ অপারেটিং অফিসার মোহাম্মদ খোরশেদ আলম প্রথম আলোকে বলেন, ‘সিরামিক এক্সপো আমাদের জন্য শুধু একটি প্রদর্শনী নয়। এটি নতুন প্রযুক্তি, নতুন ডিজাইন এবং আরও উন্নত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভোক্তা ও পেশাদারদের কাছে ভবিষ্যতের ধারণা পৌঁছে দেওয়ার একটি প্ল্যাটফর্ম। আকিজ সিরামিকস নতুন টাইলস সারফেসের মাধ্যমে আধুনিক জীবনের চাহিদাকে প্রতিফলিত করছে। রোসা এবং আকিজ টেবিলওয়্যার যোগ করছে এস্থেটিকস ও লাইফস্টাইল ভ্যালু। পাশাপাশি আর্কফিউচার এবং এআর স্টুডিওর মতো উদ্যোগ ইনোভেশন ও ডিজাইনের মাধ্যমে আমাদের প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করছে।’

