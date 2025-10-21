ঢামেক হাসপাতালে দেড় ঘণ্টার ব্যবধানে সাজাপ্রাপ্ত দুই বন্দীর মৃত্যু

ঢামেক হাসপাতালে দেড় ঘণ্টার ব্যবধানে সাজাপ্রাপ্ত দুই বন্দীর মৃত্যু
দেড় ঘণ্টার ব্যবধানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে সাজাপ্রাপ্ত দুই বন্দী মারা গেছেন। তাঁদের মধ্যে একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আমৃত্যু সাজাপ্রাপ্ত মো. জাহিদ (৭৫) বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে মারা যান। অন্যদিকে একটি খুনের মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত বন্দী মো. আনিছ (৬২) মারা যান রাত আটটার দিকে।
দুজনই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সাজা ভোগ করছিলেন। রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জ্যেষ্ঠ তত্ত্বাবধায়ক সুরাইয়া আক্তার প্রথম আলোকে বলেন, সাজাপ্রাপ্ত দুই আসামি হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। আনিছ এর আগেও স্ট্রোক করেছিলেন।
কারাগার সূত্র জানায়, একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আমৃত্যু সাজাপ্রাপ্ত জাহিদ ২২ জানুয়ারি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে কারা হেফাজতে ভর্তি করানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে মারা যান তিনি। তাঁর বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলার লাখাইয়ে।
এ ছাড়া একটি খুনের মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত বন্দী আনিছ ২৪ জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেখান থেকে ওই দিন তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার রাত আটটার দিকে তিনি মারা যান বলে কারা সূত্র জানায়।