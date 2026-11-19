আইসিজেতে রোহিঙ্গাদের জাতিগত নিধন মামলার রায় ঘোষণা শুরু
২০১৬ ও ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের জাতিগত নিধনের অভিযোগে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার দায়ের করা মামলার রায় ঘোষণা করছে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে)। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সামরিক অভিযানের সময় ওই জাতিগত নিধন চালানো হয়।
নেদারল্যান্ডসের স্থানীয় সময় অনুযায়ী সকাল ১০টার দিকে হেগের পিস প্যালেসে উন্মুক্ত অধিবেশনে রায় ঘোষণা শুরু হয়েছে। রায় ঘোষণা করছেন আইসিজের সভাপতি বিচারক ইয়াসাওয়া ইয়ুজি।
রোহিঙ্গাদের ওপর সংঘটিত অপরাধের বিচার চেয়ে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আইসিজেতে মামলা করে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়া।
ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) পক্ষে গাম্বিয়ার দায়ের করা মামলায় অভিযোগ করা হয়, রাখাইনে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মিয়ানমারের সামরিক অভিযান ও নির্যাতন ১৯৪৮ সালের গণহত্যা সনদ লঙ্ঘন করেছে। মামলাটিতে ১১টি দেশের অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বাড়িয়েছে।