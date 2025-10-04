গুলশান থেকে আওয়ামী লীগের সহসম্পাদক আহসান হাবিব গ্রেপ্তার

গুলশান থেকে আওয়ামী লীগের সহসম্পাদক আহসান হাবিব গ্রেপ্তার
রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সহসম্পাদক ব্যারিস্টার আহসান হাবিব ভূঁইয়া নামের এক আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করেছে গুলশান থানা–পুলিশ। গ্রেপ্তারের পর সন্ত্রাসবিরোধী আইনের একটি মামলায় তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
আজ শনিবার ভোর ৬টার দিকে গুলশানের ১১৮ নম্বর রোডের একটি বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান প্রথম আলোকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
হাফিজুর রহমান বলেন, গ্রেপ্তার হওয়া আহসান হাবিব ভূঁইয়া আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সহসম্পাদক। তাঁর বাড়ি নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী উপজেলায়। তিনি আওয়ামী লীগ নেতা এম এ সাত্তার ভূঁইয়ার ছেলে। আওয়ামী লীগের পালিয়ে থাকা নেতাদের সহায়তা এবং সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়। প্রথম দিনের শুনানি হয়েছে। আগামীকালও শুনানি আছে, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হবে।
আহসান হাবিবের বাবা এম এ সাত্তার ভূঁইয়া ধানমন্ডি থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৯৬ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নোয়াখালী-২ আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে নির্বাচন করেন। তবে জয়ী হতে পারেননি। ২০০৭ সালের ৯ মে তিনি মারা যান। গ্রেপ্তার হওয়া আহসান হাবিব রাজনীতির পাশাপাশি ‘পরিবর্তন করি ফাউন্ডেশন’ নামে একটি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।