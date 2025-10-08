স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার বক্তব্যে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের উদ্বেগ
সদ্য শেষ হওয়া শারদীয় দুর্গাপূজায় সারা দেশের ৭৯৩টি পূজামণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি লাগানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিমা তৈরির সঙ্গে যুক্ত শিল্পী, পূজারি ও আয়োজকদের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা, সাধারণ ডায়েরি দায়ের (জিডি) ও রাষ্ট্রীয় তদন্ত শুরুর ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।
মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এ উদ্বেগ জানানো হয়।
৫ অক্টোবর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত কোর কমিটির সভা শেষে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এবারের শারদীয় দুর্গাপূজায় সারা দেশে ৭৯৩টি পূজামণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি লাগানোর ঘটনা ঘটেছে। এ বিষয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) হয়েছে। অনুসন্ধান চলছে। তবে এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। এ বিষয়ে তাঁরা ধর্মীয় নেতাদের সহযোগিতা চান।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার এ বক্তব্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ধরনের হয়রানি ও নিপীড়নের মুখে ফেলতে পারে উল্লেখ করে বিবৃতি দিয়েছেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা।
এ বক্তব্যে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতিতে বলা হয়, বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের বক্তব্য ও উদ্যোগ দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক শক্তির ‘চলমান সহিংসতাকে’ আরও উৎসাহিত করতে পারে। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ধরনের হয়রানি ও নিপীড়নের মুখে ফেলতে পারে। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে প্রতিমা তৈরির সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা অশুভ শক্তির প্রতীক হিসেবে বিভিন্ন ধরনের অবয়ব ব্যবহার করে আসছেন, যা এ বছরেও ব্যতিক্রম নয়।
সরকারসহ সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিশেষ তকমা দিয়ে আইনকে নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে অসাম্প্রদায়িক, মুক্তমনা ও মানবিক সামাজিক শক্তিকে এসবের বিরুদ্ধে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সোচ্চার হতে হবে।