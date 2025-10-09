ওয়াহিদ জামানের চিত্রকর্ম নিয়ে উদ্বোধন হলো আর্ট গ্যালারি প্যালেটের

ওয়াহিদ জামানের চিত্রকর্ম নিয়ে উদ্বোধন হলো আর্ট গ্যালারি প্যালেটের
শিল্পপ্রেমীদের জন্য আরও সুখবর নিয়ে রাজধানীর উত্তরার ৩ নম্বর সেক্টরের জসীমউদ্দীন অ্যাভিনিউতে যাত্রা শুরু করেছে আর্ট গ্যালারি প্যালেট।
গত ২৭ সেপ্টেম্বর স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী ওয়াহিদ জামানের শতাধিক চিত্রকর্ম নিয়ে একক প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্যালেট আর্ট গ্যালারির উদ্বোধন করা হয়। দেশের খ্যাতনামা শিল্পীদের অংশগ্রহণে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল উৎসবমুখর। দুই শতাধিক দর্শনার্থী প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছেন উদ্বোধনী দিনেই।
পুরোনো ধাঁচের তিনতলা এক ইউনিটের বাড়ির নিচতলার পুরোটা জুড়ে আধুনিক সরঞ্জামে সাজানো চার কক্ষের বেশি জায়গায় গ্যালারির দেয়ালে শতাধিক চিত্রকর্ম প্রদর্শন করা যায়। সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, অগ্নিনির্বাপণ, সিসিটিভি ক্যামেরা, বায়ুশোধক যন্ত্র, ছবি ঝোলানোর অত্যাধুনিক ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে প্রস্তুত প্যালেট। শিল্পীদের প্রদর্শনীর জন্য প্রস্তুতির সুবিধার্থে গ্যালারির নিজস্ব একদল ফ্রেম কারিগর যান্ত্রিক সেবা দিতে তৈরি। যাতে করে দ্রুত ও সাশ্রয়ী বিবিধ রকমের ফ্রেম প্রদর্শনী স্থলেই পাওয়া সম্ভব।
ওয়াহিদ জামান নিজের একক চিত্র প্রদর্শনীতে জীবনঘনিষ্ঠ ছবি জলরঙে চিত্রিত করার পাশাপাশি অ্যাক্রিলিক রঙে ক্যানভাসের ওপর বিমূর্ত চিত্রের নানাবিধ আবেগময় প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ফ্র্যাগমেন্টস অব এক্সিসটেন্স শিরোনামের উদ্বোধনী প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পী অধ্যাপক ফরিদা জামান, সভাপতিত্ব করেন শিল্পী অধ্যাপক মুস্তাফিজুল হক এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বরিশাল ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠন বেক্সকার সভাপতি গোলাম রাব্বানী শাহীন।
প্রদর্শনী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। শুধু শুক্র ও শনিবারে বেলা ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত প্রদর্শনী চলবে।
প্যালেটের উদ্যোক্তা ভাস্কর শরীফ আহমেদ কঙ্কন সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ও মুনিরা বেগম গ্যালারির গৃহসজ্জা ও সবুজায়নের মাধ্যমে পরিবেশগত উৎকর্ষের কাজে নিবেদিত।