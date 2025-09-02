বাংলাদেশ

টিম ডেভেলপারস লিমিটেড: স্বপ্নের ঠিকানায় নতুন অধ্যায় ‘সাফা মারওয়া বাই টিম’

বিজ্ঞাপন বার্তা
বন্ধুত্ব ও সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে পূর্বাচলের জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্পে টিম ডেভেলপার্স গড়ে তুলছে ‘সাফা মারওয়া’ছবি: টিম ডেভেলপারসের সৌজন্যে

উন্নত রিয়েল এস্টেটের মাধ্যমে মানুষের আবাসন চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্য নিয়ে ২০১৯ সালে যাত্রা শুরু করে টিম ডেভেলপারস লিমিটেড (টিডিএল)। শুধু ভবন নয়, প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করছে এমন সব ঠিকানা, যেখানে পরিবার গড়ে ওঠে, ব্যবসা প্রসারিত হয় আর কমিউনিটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। শুরু থেকেই মান, স্থায়িত্ব আর সময়ানুবর্তিতা ছিল টিম ডেভেলপারসের মূলমন্ত্র। সর্বাধুনিক নির্মাণপ্রযুক্তি, নিরাপত্তা এবং পরিবেশের প্রতি প্রতিশ্রুতির কারণে কোম্পানিটি দ্রুত মানুষের আস্থা অর্জন করেছে।

প্রয়াত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল্লাহ হিল রাকিবের দূরদর্শী নেতৃত্বে শুরু হওয়া যাত্রা এগিয়ে নিচ্ছেন বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফরোজা শাহিন। তাঁর নেতৃত্বে উদ্ভাবন, স্থায়িত্ব ও গ্রাহক সন্তুষ্টি কোম্পানির মূল দর্শনে পরিণত হয়েছে।

নতুন প্রকল্প: জলসিঁড়ি আবাসনে ‘সাফা মারওয়া বাই টিম’

বন্ধুত্ব ও সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে পূর্বাচলের জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্পে টিম ডেভেলপার্স গড়ে তুলছে ‘সাফা মারওয়া’। যেখানে পাশাপাশি দুটি ৫ কাঠার প্লট একত্রে গড়ে উঠছে। গলফ কোর্সের একেবারে পাশেই দক্ষিণমুখী এই প্রকল্প, যার কাছ দিয়ে বয়ে গেছে মনোরম বালু নদ। প্রকৃতি আর গলফপ্রেমীদের জন্য হতে পারে এটি এক অনন্য ঠিকানা।

প্রকল্পটির কাছেই রয়েছে জলসিঁড়ি এমিউজমেন্ট পার্ক—যেখানে আপনার পরিবারের প্রতিটি বিকেল হয়ে উঠতে পারে আনন্দমুখর। ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য রয়েছে নিজস্ব সেক্টরের খেলার মাঠ। আবার নিত্যদিনের প্রয়োজন মেটাতে হাঁটার দূরত্বেই নির্ধারিত জায়গায় থাকছে সুপারশপ।

আধুনিক নকশা ও সবুজ ছোঁয়া

‘সাফা মারওয়া বাই টিম’ প্রকল্পে থাকছে দুটি ৮ তলাবিশিষ্ট আবাসিক ভবন। প্রতিটি ফ্লোরের আয়তন ২ হাজার ৮৫০ বর্গফুট। প্রশস্ত ফরমাল লিভিং, ফ্যামিলি লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, ইউটিলিটির সঙ্গে থাকছে স্টাফ রুম ও টয়লেট। দক্ষিণমুখী খোলা বাতাসে আর বালু নদের মৃদু হাওয়ায় আপনার ঘর হয়ে উঠবে স্বস্তির ঠিকানা।

এ ছাড়া প্রতিটি ভবনের ছাদ সাজানো থাকবে সবুজের সমারোহে। যেখানে থাকবে রুফটপ সিটিং এরিয়া, বারবিকিউ জোন ও মেডিটেশন স্পেস, যা প্রশান্তি আর নির্জনতার সঙ্গে মিলিয়ে দেবে প্রকৃতির ছোঁয়া।

প্রকল্পের বিস্তারিত

জলসিঁড়ি আবাসনের ১৪ ও ১৬ নম্বর প্লট, ৫০২-জে রোড, ১৭ নম্বর সেক্টরে প্রকল্পটির অবস্থান। আবাসিক এ প্রকল্পের কাজ এখনো চলমান। জমির মোট আয়তন পাশাপাশি ৫ কাঠা এবং ৫ কাঠার দুটি প্লট। ২ হাজার ৮৫০ ফুটের দক্ষিণমুখী আট তলাবিশিষ্ট ভবন। প্রতিটি ভবনে থাকবে আটটি করে ইউনিট। তাই প্রকৃতির কাছাকাছি নিজের স্বপ্নের ঠিকানায় নতুন অধ্যায় চাইলে সাফা মারওয়া বাই টিম হতে পারে আপনার পছন্দের আবাস।

টিম ডেভেলপারস লিমিটেডের এ প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ০১৮৪৪৫৮৩০৭২ নম্বরে অথবা ভিজিট করুন www.tdl.com.bd

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন