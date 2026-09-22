বিডিআর বিদ্রোহ, জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ও শহীদ পরিবারের মধ্যে ফ্ল্যাট বরাদ্দ

বিডিআর বিদ্রোহ, জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ও শহীদ পরিবারের মধ্যে ফ্ল্যাট বরাদ্দ
বিডিআর বিদ্রোহ ও জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশন এবং বিভিন্ন সময়ে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ও শহীদ হওয়া পরিবারের মধ্যে মিরপুর ডিওএইচএসে নির্মিত ‘অপরাজিতা’ বহুতল ভবনে ফ্ল্যাটের বরাদ্দপত্র হস্তান্তর করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এই বরাদ্দপত্র হস্তান্তর অনুষ্ঠান হয়। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আশরাফ উদ্দিন ফ্ল্যাটের বরাদ্দপত্র শহীদ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠানে বিডিআর বিদ্রোহ ও জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনসহ বিভিন্ন আভিযানিক-অনাভিযানিক কারণে শহীদ ও গুরুতর আহত মোট ৭০টি পরিবারের অনুকূলে বরাদ্দপত্র হস্তান্তর করা হয়।
ডিওএইচএস সেন্ট্রাল কমিটির তত্ত্বাবধানে সরকারের অনুমোদনক্রমে মিরপুর ডিওএইচএসে ২টি ভবনে ১৫৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বরাদ্দগ্রহীতাসহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, সেনাসদর ও সেনাকল্যাণ কনস্ট্রাকশনস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টস লিমিটেডের (এসকেসিডি) কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
বিডিআর বিদ্রোহ ও জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন আভিযানিক-অনাভিযানিক কারণে সামরিক বাহিনীর যেসব সদস্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন অথবা গুরুতর আহত হয়েছেন, তাঁদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুষ্ঠানে স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বীর শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়।