কড়াইলে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ৪০ পরিবারকে সহায়তা দিল সুবর্ণভূমি ফাউন্ডেশন

কড়াইলে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ৪০ পরিবারকে সহায়তা দিল সুবর্ণভূমি ফাউন্ডেশন
ঢাকার কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ৪০টি পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে সুবর্ণভূমি ফাউন্ডেশন। আগুন লাগার পরপরই ২৫ নভেম্বর ফাউন্ডেশনের জরুরি সহায়তা টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মাঝে তাৎক্ষণিক সহায়তা দেয় তারা। বুধবার এ কার্যক্রম শেষ হয়।
সহায়তার প্রথম ধাপে রান্না করা খাবার বিতরণ করা হয়। পরে ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে তুলে দেওয়া হয় খাদ্যসামগ্রী, রান্নার উপকরণ, ক্রোকারিজ, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্র, কম্বল, নগদ অর্থসহ বিভিন্ন সহায়তা। এ উদ্যোগে দেশ–বিদেশের অনেক ব্যক্তি সহযোগিতা করেছেন বলে জানান ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডা. শামীম ইমাম। তিনি বলেন, ‘মানবিক সংকটে মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সবার সহযোগিতায় আমরা কৃতজ্ঞ।’
২০১৯ সাল থেকে গুলশানে ‘খোকার পাঠশালা’ পরিচালনার পাশাপাশি কড়াইলের শিশু ও নারীদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চালিয়ে আসছে সংগঠনটি।