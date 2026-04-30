চাকরি বহাল রাখার দাবিতে আরবান হেলথ কেয়ার কর্মীদের সংবাদ সম্মেলন

চাকরি বহাল রাখার দাবিতে আরবান হেলথ কেয়ার কর্মীদের সংবাদ সম্মেলন
নগর এলাকার দরিদ্র মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অন্যতম ভরসা ‘আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প’-এর আওতায় থাকা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় প্রকল্পে কর্মরত হাজারো কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এ অবস্থায় ৪ হাজার ৩৮২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরি বহাল রাখার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে গেলেও চাকরির নিশ্চয়তা চান তাঁরা।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ‘আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প-২য় পর্যায়’-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এ দাবি জানান।
সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৯২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রকল্পের পিএমইউ, পিআইইউ এবং প্রকল্প এলাকায় কর্মরত ৪ হাজার ৩৮২ জন দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরি বহাল থাকা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শহরের বস্তিবাসী ও নিম্ন আয়ের মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার প্রধান ভরসা এসব নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র এখন অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। হস্তান্তরপ্রক্রিয়া নিয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় প্রকল্পের কার্যক্রম এবং জনবল—দুটিই ঝুঁকির মুখে রয়েছে।