বাংলাদেশ

সাক্ষ্য দিতে ট্রাইব্যুনালে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়াফাইল ছবি: প্রথম আলো

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাক্ষ্য দিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়েছেন স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ২টার দিকে তিনি ট্রাইব্যুনালে আসেন।

এই ট্রাইব্যুনালেই এর আগে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাক্ষ্য দিয়ে যান সাবেক উপেদষ্টা নাহিদ ইসলাম। নাহিদ ও আসিফ দুজনই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ছিলেন। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারে তাদের আন্দোলনই পরে ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থানে রূপ নেয়, যাতে গত বছরের ৫ আগস্ট পতন ঘটে আওয়ামী লীগ সরকারের।

অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত দিন সকালে ঢাকার চানখাঁরপুল এলাকায় বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালিয়েছিল পুলিশ। তাতে শাহরিয়ার খান আনাস, শেখ মাহদি হাসান জুনায়েদ, মো. ইয়াকুব, মো. রাকিব হাওলাদার, মো. ইসমামুল হক ও  মানিক মিয়া শাহরিক নামে ছয়জন নিহত হন। সেই ঘটনার মামলাটির বিচার হচ্ছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে।

এই মামলায় আটজন আসামি। তাদের মধ্যে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান, সাবেক যুগ্ম কমিশনার সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, রমনা অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপকমিশনার শাহ্ আলম মো. আখতারুল ইসলাম ও রমনা অঞ্চলের সাবেক সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ ইমরুল পলাতক।
যে চার আসামি গ্রেপ্তার আছেন, তাঁরা হলেন শাহবাগ থানার সাবেক পরিদর্শক মো. আরশাদ হোসেন, কনস্টেবল মো. সুজন হোসেন, ইমাজ হোসেন ও মো. নাসিরুল ইসলাম।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন