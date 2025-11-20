চিফ প্রসিকিউটরের পরামর্শক ও প্রসিকিউশনের গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর নিয়োগ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
চিফ প্রসিকিউটরের পরামর্শক ও প্রসিকিউশনের গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর নিয়োগ
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটরের ‘স্পেশাল প্রসিকিউটরিয়াল অ্যাডভাইজার’ হিসেবে আইনজীবী আফজাল সামী সৈয়দ-আলীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আর ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর (ইন্টারন্যাশনাল স্পোকসপারসন) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে আইনজীবী মুহাম্মদ সাইফ উদ্দীন খালেদকে।
আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়। তাতে আরও বলা হয়েছে, নিয়োগপ্রাপ্ত দুজনই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ আইনজীবী। তাঁদের এক বছরের জন্য নিয়োগ (অবৈতনিক) দিয়েছে সরকারের আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়।