শুভ সকাল। আজ ২৮ নভেম্বর, শুক্রবার। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
চট্টগ্রামের আলোচিত জামায়াত নেতা শাহজাহান চৌধুরীর আরও একটি বক্তব্যের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য ও চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনে জামায়াতের মনোনীত এই প্রার্থীর বক্তব্য বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘুরছে।
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সঙ্গে আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি), গণ অধিকার পরিষদ, বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সম্ভাব্য নির্বাচনী জোটের আলোচনা আপাতত ঝুলে গেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের জোট হবে কি না, তা দেখার জন্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
প্রায় এক মাস হয়ে গেল বিহারের নির্বাচনের। ভারতের পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে এই নির্বাচনের ফল নিয়ে বিস্ময় কাটছেই না। বিজেপি জোট এখানে কেবল যে জিতেছে তা-ই নয়, বিপক্ষকে অনেকটা ধসিয়ে দিয়েছে। আগের চেয়ে কংগ্রেস জোটের প্রায় ৮০ আসন কমে গেছে। ২৪৩ আসনের বিধানসভায় বিজেপি জোটের দখলে গেল দুই শর বেশি আসন। নিবিড় অনুসন্ধানে দেখা যায়, অধিকাংশ জায়গায় খুব অল্প অল্প ভোটে বিরোধীরা হেরেছে; কিন্তু আসনের বড় ব্যবধানে আরএসএস পরিবার দারুণ উজ্জীবিত।
পারভেজ হোসেন অনেকটুকু উল্টো দৌড়ে দুর্দান্ত একটা ক্যাচ নিলেন কার্টিস ক্যাম্ফারের। অবিশ্বাসে তখন মাথায় হাত তাঁর পাশেই দাঁড়ানো সাইফ হাসানের-এভাবেও ক্যাচ নেওয়া যায়!ম্যাচের পরের অংশে তাঁর মতো অবিশ্বাসে মাথায় হাত দর্শকদের পড়েছে অনেকবারই।
অভিনয়ে কেউ ৩৫ বছর, আবার কেউ-বা পার করেছেন ২৫ বছর। নব্বই দশকে ঢালিউডে আলো ছড়ানো এমন নায়িকা প্রায় ডজনখানেক। তাঁদের কাউকে এখন আর সেই অর্থে অভিনয়ে দেখা যায় না।
