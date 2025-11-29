বাংলাদেশ

স্পিড রিলস চ্যালেঞ্জে অংশ নিয়ে স্মার্টওয়াচ ও স্পিড ক্যান জেতার সুযোগ

তরুণ গ্রাহকদের সৃষ্টিশীল কাজের স্বীকৃতি দিতেই এবার স্পিড নিয়ে এসেছে ‘স্পিড রিলস চ্যালেঞ্জ-২’ ক্যাম্পেইনছবি: স্পিডের সৌজন্যে

তরুণদের সৃষ্টিশীল দক্ষতাকে অনুপ্রাণিত করতে ভোক্তাদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে ‘স্পিড রিলস চ্যালেঞ্জ-২’ শীর্ষক ক্যাম্পেইন নিয়ে এল বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় কোমল পানীয় ব্র্যান্ড ‘স্পিড’।

‘স্পিড’-এর জনপ্রিয় দুই ভ্যারিয়েন্ট স্পিড গ্রিন অ্যাপেল এবং স্পিড জিঞ্জার ক্যানের সৌজন্যে এই ক্যাম্পেইনটির আয়োজন করা হয়েছে।

ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণের নিয়মাবলি

  • স্পিড জিঞ্জার অথবা স্পিড গ্রিন অ্যাপেল ক্যান নিয়ে রিলস বানাতে হবে।

  • অংশগ্রহণকারীকে নিজের ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে পাবলিক করে রিলস শেয়ার করতে হবে।

  • রিলস আপলোডের সময় অবশ্যই #SpeedReelsChallenge2 #SpeedGreenApple #SpeedGinger—এই হ্যাশট্যাগগুলো ব্যবহার করতে হবে।

  • ক্যাম্পেইন চলাকালীন স্পিড বাংলাদেশের ফেসবুক পেজে ক্যাম্পেইন অ্যানাউন্সমেন্ট পোস্টের কমেন্ট বক্সে অংশগ্রহণকারীকে নিজের প্রোফাইলে আপলোড করা রিলসের লিংক শেয়ার করতে হবে।

  • একজন অংশগ্রহণকারী একাধিক রিলস আপলোড করতে পারবেন।

  • ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণের সময়সীমা ২৭ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর, রাত ১১:৫৯ মিনিট পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে রিলস আপলোড করতে হবে।

  • একজন অংশগ্রহণকারী একবারই বিজয়ী নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। রিলসের ক্রিয়েটিভিটি, সর্বাধিক পজিটিভ কমেন্ট ও রিঅ্যাকশনের ভিত্তিতে বিচারকমণ্ডলী চূড়ান্ত বিজয়ী নির্বাচিত করবেন।

  • প্রথম ৫০ জন বিজয়ীর প্রত্যেকে পাবেন স্পিডের পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় একটি স্মার্টওয়াচ। আর অবশিষ্ট ১০০ জন বিজয়ীর প্রত্যেকে পাবেন ১ কেস করে স্পিড জিঞ্জার অথবা স্পিড গ্রিন অ্যাপেল ক্যান।

বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ব্র্যান্ড ‘স্পিড’ সব সময় তার ভোক্তাদের নতুন অভিজ্ঞতা দিতে বদ্ধপরিকর। আর তরুণ গ্রাহকদের সৃষ্টিশীল কাজের স্বীকৃতি দিতেই এবার স্পিড নিয়ে এসেছে ‘স্পিড রিলস চ্যালেঞ্জ-২’ ক্যাম্পেইন।

