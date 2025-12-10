বিদেশি আইনজীবী নিয়োগ করতে চান আনিসুল ও সালমান

বিদেশি আইনজীবী নিয়োগ করতে চান আনিসুল ও সালমান
জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় বিদেশি আইনজীবী নিয়োগ করতে চান সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। এ জন্য আজ বুধবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–১–এর কাছে আবেদন করেন তাঁদের আইনজীবী মনসুরুল হক চৌধুরী।
শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনসুরুল হক চৌধুরী বলেন, তাঁর মক্কেল আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমান বিদেশি আইনজীবী নিয়োগ করতে চান। এ জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রয়োজন। তা ছাড়া এই দুই আসামির পক্ষে বিদেশি আইনজীবী নিয়োগের অনুমতি দিলে তাঁরা বার কাউন্সিলের কাছে যাবেন।
আসামিপক্ষের আইনজীবীর আবেদনের বিরোধিতা করেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, আসামির পক্ষে বিদেশি আইনজীবী নিয়োগের জন্য আগে বার কাউন্সিলের অনুমতি নিয়ে আসতে হবে। তারপর ট্রাইব্যুনালের অনুমতি নিতে হবে।
তাজুল ইসলাম আরও বলেন, তাঁরা আগে যখন আসামির জন্য বিদেশি আইনজীবী নিয়োগ করতে চাইতেন, তখন বার কাউন্সিলের অনুমতি নিয়ে আসতে বলা হতো। বার কাউন্সিল অনুমতি দিত না। সে কারণে তাঁরা আসামির জন্য বিদেশি আইনজীবী নিয়োগ দিতে পারেননি।
তখন আসামিপক্ষের আইনজীবীর উদ্দেশে ট্রাইব্যুনাল বলেন, ‘আপনি বার কাউন্সিলে যান না, অসুবিধা কী।’
এ সময় আইনে কী আছে, তা তুলে ধরেন আসামিপক্ষের আইনজীবী মনসুরুল হক চৌধুরী।
একপর্যায়ে চিফ প্রসিকিউটর বলেন, তাঁরা (আসামিপক্ষ) সব মেকানিজম করে এসেছেন, যাতে বিচারটা না হয়। তা ছাড়া তাঁরা কখন বিদেশি আইনজীবী নিয়োগ দেবেন, সেটার জন্য ট্রাইব্যুনাল বসে থাকবেন না।
তখন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদার বলেন, ‘আইনটা এমনভাবে করা যে একেবারে টাইট।’
এরপর ট্রাইব্যুনাল এ মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের বিষয়ে ১৭ ডিসেম্বর শুনানির দিন ধার্য করেন।
তবে আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমানের পক্ষে বিদেশি আইনজীবী নিয়োগের বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো আদেশ দেননি ট্রাইব্যুনাল। যদিও ট্রাইব্যুনাল বলেন, এ বিষয়ে পরে আদেশ দেওয়া হবে।