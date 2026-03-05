এক মামলায় জামিন পেলেন সাংবাদিক আনিস আলমগীর

এক মামলায় জামিন পেলেন সাংবাদিক আনিস আলমগীর
সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা এক মামলায় জামিন পেয়েছেন সাংবাদিক আনিস আলমগীর। জামিন চেয়ে তাঁর করা আবেদনের চূড়ান্ত শুনানি নিয়ে বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার ও বিচারপতি শেখ আবু তাহেরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ আজ বৃহস্পতিবার এ আদেশ দেন।
গত বছরের ১৪ ডিসেম্বর রাজধানীর ধানমন্ডির একটি ব্যায়ামাগার থেকে আনিস আলমগীরকে জিজ্ঞাবাসাবাদের জন্য ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) কার্যালয়ে নেওয়া হয়। পরে রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা মামলায় ১৫ ডিসেম্বর তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।
আইনজীবীর তথ্যমতে, ওই মামলায় নিম্ন আদালতে বিফল হয়ে হাইকোর্টে জামিন চেয়ে আবেদন করেন আনিস আলমগীর। শুনানি নিয়ে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট জামিন প্রশ্নে রুল দেন। চূড়ান্ত শুনানি শেষে জামিন মঞ্জুর করেন আদালত।
আদালতে আনিস আলমগীরের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী তামান্না ফেরদৌস ও আসলাম মিয়া। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান নজরুল ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিম।
পরে আইনজীবী আসলাম মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় হাইকোর্ট গত ১৯ ফেব্রুয়ারি আনিস আলমগীরের জামিন প্রশ্নে রুল দেন। চূড়ান্ত শুনানি শেষে রুল অ্যাবসলিউট (যথাযথ) ঘোষণা করেছেন। ফলে আনিস আলমগীর নিয়মিত জামিন পেলেন। তবে এখনই মুক্তি পাচ্ছেন না। কেননা তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলা রয়েছে। এই মামলায় তাঁর জামিন আবেদনের ওপর অধস্তন আদালতে আগামী সপ্তাহে শুনানি হওয়ার কথা।
এর আগে গত ১৫ জানুয়ারি জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে আনিস আলমগীরের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে ৩ কোটি ২৬ লাখ ৪৮ হাজার ৯৩৮ টাকা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়।
জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আনিস আলমগীর দৈনিক আজকের কাগজসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে টেলিভিশন টক–শোতে নানা বক্তব্য দিয়ে আলোচনায় ছিলেন তিনি।