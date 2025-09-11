রামপুরার মামলায় ‘উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে’ চাপানোর অভিযোগ আসামিপক্ষের

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
রামপুরার মামলায় ‘উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে’ চাপানোর অভিযোগ আসামিপক্ষের
জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর রামপুরা এলাকায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ‘উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে’ চাপানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন রাষ্ট্র নিযুক্ত আসামিপক্ষের আইনজীবী মো. আমির হোসেন।
এ মামলা থেকে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ চার আসামির অব্যাহতি চেয়ে আবেদনের সময় আমির হোসেন এ কথা বলেন। আজ বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–১–এ এই আবেদন করেন আসামিপক্ষের এ আইনজীবী।
ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ সাবেক যুগ্ম কমিশনার সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, রমনা অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপকমিশনার শাহ আলম মো.আখতারুল ইসলাম ও রমনা অঞ্চলের সাবেক সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ ইমরুল এ মামলার পলাতক আসামি। তাঁদের পক্ষে রাষ্ট্রের অর্থে আমির হোসেনকে আইনজীবী নিয়োগ করেছেন ট্রাইব্যুনাল।
অব্যাহতির আবেদনে আমির হোসেন আরও বলেন, তাঁর আসামিরা বৈধভাবে রামপুরায় দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর আসামিদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, সেগুলো সংঘটিত হয়েছে রাজধানীর খিলগাঁও এলাকায়। আর তাঁর আসামিরা দায়িত্ব পালন করেছেন রামপুরা থানা এলাকায়। এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর আসামিদের সম্পৃক্ততা না থাকায় তাঁদের অব্যাহতি চান।
‘উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে’ কথাটি সম্পর্কে জানতে চাইলে আমির হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, থানা, পুলিশের গাড়ি, বিটিভিসহ সরকারি স্থাপনা আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়েছে। যাঁরা আগুন দিয়ে পুড়িয়েছেন, তাঁরা আসামি না হয়ে তাঁর মক্কেলদের আসামি করা হয়েছে। এ কারণে তিনি ‘উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে’ কথাটি বলেছেন।
শুনানির পর আজ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামকে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, আসামিপক্ষের আইনজীবী অভিযোগ করেছেন, ‘উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে’ চাপানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আন্দোলনকারীরা অগ্নিসংযোগ করার চেষ্টা করেছেন। পুলিশ সরকারের দায়িত্ব পালন করেছে। অবৈধ আদেশ তাঁরা পালন করেননি।
এর জবাবে চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেন, ‘এটি প্রমাণের বিষয়। আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত হবে। এটি গৎবাঁধা কথা, যেটা আসামিরা সব সময় বলেন। এগুলো ধোপে টেকার মতো জিনিস নয়।’
জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় গত বছরের ১৯ জুলাই রাজধানীতে কার্নিশে ঝুলে থাকা যুবক আমির হোসেনকে গুলি; শিশু বাসিত খান মুসার (৭) মাথা ভেদ করে তাঁর দাদি মায়া ইসলামের মৃত্যু এবং মো. নাদিম নামের আরও এক ব্যক্তিকে হত্যার ঘটনায় এ মামলা করা হয়।
এ মামলার মোট আসামি পাঁচজন। তাঁদের মধ্যে গ্রেপ্তার এএসআই চঞ্চল চন্দ্র সরকারের আইনজীবী অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করবেন আগামী রোববার। ট্রাইব্যুনালে মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের বিষয়ে আদেশের দিন ধার্য করেছেন আগামী মঙ্গলবার।