মেট্রোরেলের কাঠামো ভেঙে পড়ার ভিডিওটি এআই দিয়ে তৈরি

প্রথম আলো ফ্যাক্ট চেক
মেট্রোরেলের কাঠামো ভেঙে পড়ার ভিডিওটি এআই দিয়ে তৈরি
রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় মেট্রোরেলের একটি বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে একজন পথচারীর মৃত্যুর পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।
ভিডিওটিতে দেখা যায়, মেট্রোরেল চলন্ত অবস্থায় উড়াল রেলপথের কাঠামোর একটি অংশ ধসে পড়ছে। পোস্টে দাবি করা হয়, এটি ফার্মগেট এলাকায় বিয়ারিং প্যাড খুলে যাওয়ার দৃশ্য।
ভিডিওটি টিকটক ব্যবহারকারী @mdmohibulla09 নামের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে ‘হঠাৎ করে মেট্রোরেল ভেঙে পড়ে একজনের মৃত্যু হলো ফার্মগেট’ ক্যাপশনসহ পোস্ট করা হয়।
এরপর Swapon Ahmed নামের একটি ফেসবুক আইডি থেকেও একই ভিডিও শেয়ার করা হয়। ভিডিওটির ক্যাপশন ছিল, ‘ফার্মগেট এলাকায় মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড কীভাবে খুলে পড়ছে।’
ভিডিওটির নিচে লেখা মন্তব্যে রাজনীতিবিদদের ‘লুটপাটের’ কথা উল্লেখ করে মৃত্যুর ঘটনাকে রাজনৈতিক দুর্নীতির ফল বলেও দাবি করা হয়।
ভিডিওতে আশপাশের দৃশ্য দেখে তা ঢাকার বলে মনে হওয়ায় অনেকে বিভ্রান্ত হন। প্রথম আলো ফ্যাক্ট চেক ডেস্ক যাচাই করে দেখতে পেয়েছে, ভাইরাল ভিডিওটি বাস্তব নয়, এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি একটি ডিপফেক (Deepfake) ভিডিও।
ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে বেশ কিছু অসংগতি স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রথমত, ঢাকা মেট্রোরেলের ট্র্যাকে স্টিলের কোনো রেলিং নেই, যেটি ভিডিওতে দেখা গেছে। দ্বিতীয়ত, মেট্রোরেলের প্রতিটি ট্রেনে ছয়টি বগি থাকে, অথচ ভিডিওতে দেখা যায়, মেট্রোরেলটি মাত্র একটি বগি নিয়ে চলছে।
এ ছাড়া ধসে পড়া স্লাবের দৃশ্যটি বাস্তবের সঙ্গে বেমানান এবং কৃত্রিমভাবে যুক্ত করা বলে মনে হয়। ভিডিওর দৃশ্যের প্রতিটি ফ্রেমে ছায়া, প্রতিফলন ও গতিবিধির অসামঞ্জস্যতাও লক্ষ করা যায়, যা কোনো বাস্তব দৃশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এসব উপাদান স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে ভিডিওটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি।
ভিডিওটি Deep Fake O Meter নামের অনলাইন টুলে বিশ্লেষণ করলে এর ১০০ শতাংশই এআই জেনারেটেড হিসেবে শনাক্ত হয়েছে।
গতকাল রোববার (২৬ অক্টোবর) মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে যুবকের মৃত্যু নিয়ে সব জাতীয় গণমাধ্যমেই সংবাদ, ছবি, ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে। এসব প্রতিবেদনে মেট্রোরেলের একটি বিয়ারিং প্যাড নিচে পড়ে একজন পথচারী নিহত হওয়ার কথা রয়েছে। কোনো কাঠামো ধসে পড়ার কোনো খবর বা ছবি আসেনি।
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড রাবার ও ইস্পাতের মিশ্রণে তৈরি আয়তাকার এক ধরনের প্যাড, যা অনেকটা বিছানার ম্যাট্রেসের মতো করে ব্যবহৃত হয়। মেট্রোরেলের উড়ালপথ, যেটিকে ভায়াডাক্ট বলা হয়, তার সঙ্গে স্তম্ভ বা পিলারের সংযোগস্থলে বিয়ারিং প্যাড দেওয়া হয়। ওই বিয়ারিং প্যাডের একটি গতকাল খসে পড়েছিল। তার ছবিও গণমাধ্যমে এসেছে।
সুতরাং ফার্মগেটের মেট্রোরেল স্তম্ভ থেকে বিয়ারিং প্যাড খসে পড়ার সঙ্গে ভাইরাল ভিডিওটির কোনো সম্পর্ক নেই। ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা তৈরি একটি কাল্পনিক দৃশ্য।