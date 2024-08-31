অবৈধভাবে বিদেশি পণ্য বিক্রির মামলায় দুই চীনা নাগরিকসহ তিনজন কারাগারে

অবৈধভাবে বিদেশি পণ্য বিক্রির মামলায় দুই চীনা নাগরিকসহ তিনজন কারাগারে
চীন থেকে কৌশলে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে বিদেশি পণ্য এনে বিক্রির অভিযোগে রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানায় করা একটি মামলায় দুই চীনা নাগরিকসহ তিনজনকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।
ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইন শুনানি শেষে তাঁদের কারাগারে পাঠানোর এ আদেশ দেন।
কারাগারে যাওয়া তিন আসামি হলেন চীনা নাগরিক ঝাং হাইবিন (৫০) ও ওয়াং গুওফেং (৫২) এবং বাংলাদেশি দোভাষী মো. দেলোয়ার হাওলাদার (২৫)।
এর আগে আসামিদের আদালতে হাজির করে তিন দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও উত্তরা পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মহাসিন হাসান। অন্যদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী জামিন চেয়ে আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত রিমান্ড ও জামিন—উভয় আবেদন নামঞ্জুর করে আসামিদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
রিমান্ড আবেদন সূত্রে জানা যায়, ২৬ এপ্রিল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উত্তরা পশ্চিম থানা এলাকার একটি বাসা থেকে আসামিদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ওই বাসা থেকে আইফোনসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৬৩টি মোবাইল, ৭০টি র্যাম ও ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।
এসব পণ্যের বৈধ কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেননি আসামিরা। এ ঘটনায় উত্তরা পশ্চিম থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করা হয়।
রিমান্ড আবেদনে আরও বলা হয়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা স্বীকার করেছেন, তাঁরা একটি সংঘবদ্ধ চোরাচালান চক্রের সক্রিয় সদস্য। চীন থেকে কৌশলে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে মোবাইল এনে ঢাকার বিভিন্ন মার্কেটে বিক্রি করতেন তাঁরা। জামিনে মুক্ত হলে তাঁরা দেশ ছেড়ে পালাতে পারেন, ফলে মামলার মূল রহস্য উদ্ঘাটন ব্যাহত হতে পারে।