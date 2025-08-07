নির্বাচন নিয়ে মাঠপর্যায়ে মতবিনিময় করতে রংপুর যাচ্ছেন সিইসি

নির্বাচন নিয়ে মাঠপর্যায়ে মতবিনিময় করতে রংপুর যাচ্ছেন সিইসি
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে মতবিনিময় সভায় অংশ নিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন ৮ থেকে ১০ আগস্ট রংপুর সফর করবেন।
গতকাল বুধবার সিইসির একান্ত সচিব মোহাম্মদ আশরাফুল আলম এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ৮ আগস্ট দুপুর সোয়া ১২টায় সিইসি রংপুর সার্কিট হাউসে পৌঁছাবেন। ৯ আগস্ট সকাল ১০টায় রংপুরের আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার সম্মেলনকক্ষে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনসংক্রান্ত মতবিনিময় সভা হবে। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন সিইসি। সভায় আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা প্রমুখ অংশ নেবেন।
৯ আগস্ট বেলা সাড়ে তিনটায় রংপুরের বিভাগীয় কমিশনারের সম্মেলনকক্ষে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনসংক্রান্ত মতবিনিময় সভা হবে। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন সিইসি। সভায় রংপুরের বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর রেঞ্জের ডিআইজি, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, বিভাগের সব জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা প্রমুখ অংশ নেবেন।
১০ আগস্ট সকালে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করবেন সিইসি।