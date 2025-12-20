গণমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করতে সহিংসতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়: ইআরএফ

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা
গণমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করতে সহিংসতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়: ইআরএফ
দেশের শীর্ষস্থানীয় দুটি গণমাধ্যম প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ)। একই সঙ্গে ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে অবরুদ্ধ সাংবাদিকদের উদ্ধার করতে যাওয়া জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও নিউ এজের সম্পাদক নূরুল কবীরকে নাজেহাল ও হেনস্তার ঘটনায়ও নিন্দা জানিয়েছে সংগঠনটি।
শুক্রবার রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে ইআরএফের সভাপতি দৌলত আকতার মালা ও সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম এসব ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানান।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘গণমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করতে সহিংসতা, ভয়ভীতি প্রদর্শন, হামলা কিংবা হেনস্তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের সাংবিধানিক অধিকার এবং আইনের শাসনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।’
ইআরএফ নেতারা মনে করেন, একটি গোষ্ঠী অত্যন্ত সচেতনভাবে গণমাধ্যমকে প্রতিপক্ষ বানানোর জন্য এ হামলা চালিয়েছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘এটা খুবই দুঃখজনক ও মর্মান্তিক। স্বাধীন সাংবাদিকতায় বিশ্বাসী বর্তমান সরকারের সময়ে এমন ঘটনা ন্যক্কারজনক। ইআরএফ মনে করে, হাদির মৃত্যুকে পুঁজি করে কতিপয় মহল নিজেদের কদর্য চেহারা প্রকাশ করেছে।’
নেতারা অবিলম্বে এসব ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।