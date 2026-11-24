শেখ হাসিনার ১৬ ডিসেম্বর দেশে ফেরার ইচ্ছা আর বাস্তবতা এক নয়, তাঁকে হাতকড়া পরে আসতে হবে: হুমায়ূন কবির
পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ূন কবির বলেছেন, শেখ হাসিনার ১৬ ডিসেম্বর দেশে ফেরার ইচ্ছা আর বাস্তবতা এক নয়। তাঁকে ফিরতে হলে হাতকড়া পরে বন্দী হিসেবেই আসতে হবে।
আজ মঙ্গলবার সকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের ব্রিফিং শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে হুমায়ূন কবির এ মন্তব্য করেন।
এক সাংবাদিক বলেন, তিনি (হুমায়ূন কবির) যখন কূটনীতিকদের ব্রিফ করছিলেন, তখন রয়টার্সে খবর এসেছে যে ১৬ ডিসেম্বর শেখ হাসিনা দেশে ফিরতে চান। এ বিষয়ে জানতে চাইলে হুমায়ুন কবির বলেন, পয়সা দিয়ে ভাড়া করে এসব খবর হয়তোবা দেখায়, দেখাতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা আর ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। বাস্তবতা হলো, সন্ত্রাসীদের শুধু বিচারের মুখোমুখি করতেই দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। কারও মনের ইচ্ছা হতে পারে, শয়নকক্ষে শুয়ে কেউ দুঃস্বপ্ন দেখতে পারেন, তিনি বিমানবন্দরে আসছেন, ট্রেনে চড়ছেন। কিন্তু তিনি কোনো সাধারণ যাত্রী নন। তাঁকে শুধু হাতকড়া পরিয়ে অথবা বিচারের মুখোমুখি করতেই দেশে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। এটাই কথা।
কূটনীতিকদের ব্রিফিংয়ে কী তথ্য দেওয়া হয়েছে, তা জানতে চাওয়া হয় হুমায়ুন কবিরের কাছে। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছেন। সন্ত্রাসীদের নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ কঠোর অবস্থানে আছে, সেটা বিদেশি কূটনীতিকদের জানানো হয়েছে। দেশে সাম্প্রতিক সহিংসতা ও নাশকতার প্রেক্ষাপটে কূটনীতিকদের ব্রিফিংয়ে সরকারের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে।
হুমায়ুন কবির বলেন, সন্ত্রাসীদের কীভাবে মোকাবিলা করা হচ্ছে, সে বিষয়ে সবাই একমত পোষণ করছেন। সবাই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। কোনোভাবেই সন্ত্রাসবাদ সহ্য করা যায় না।
কোন সন্ত্রাসীদের কথা বলেছেন—এমন প্রশ্নে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘এটা তো পরিষ্কার। টেররিস্ট তো একজনই। টেররিস্ট তো আওয়ামী টেররিস্ট। বাংলাদেশের মানুষ টেররিজমের তকমা দিছেই আওয়ামী টেররিস্টদের। তো এটা তো সবাই জানে। এটা তো আর রকেট সায়েন্স না।’
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানায়, ব্রিফিংয়ে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারির অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠন করে। নতুন সরকার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করা, আইনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফেরাতে কাজ শুরু করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা–কর্মীরা দেশজুড়ে সহিংসতা–নাশকতা চালাচ্ছে।
ব্রিফিংয়ে অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, চীন, জাপানসহ ৬০টির মতো মিশনের প্রধান, জাতিসংঘসহ একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা।