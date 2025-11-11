চট্টগ্রামে আগুনে পুড়ল ৫টি দোকান

চট্টগ্রামে আগুনে পুড়ল ৫টি দোকান
চট্টগ্রাম নগরের পুরোনো চান্দগাঁও থানা-সংলগ্ন খাজা রোড এলাকায় আগুনে পাঁচটি দোকান পুড়ে গেছে। সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নেভায় ফায়ার সার্ভিস।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান প্রথম আলোকে বলেন, আগুন লাগার খবর পেয়ে কালুরঘাট ও চন্দনপুরা ফায়ার স্টেশনের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় রাত সোয়া ১০টার দিকে আগুন পুরোপুরি নির্বাপণ করা হয়েছে।
কালুরঘাট ফায়ার স্টেশনের জ্যেষ্ঠ স্টেশন কর্মকর্তা মো. ফখরুদ্দিন জানান, একটি খাবারের দোকানে রাখা এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের মুখে আগুন ধরে গিয়েছিল। সেখান থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এতে একজন নারী সামান্য আহত হয়েছেন। তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।