সাভারে আকিজ সিরামিকসের নতুন শোরুম
দেশের অন্যতম শীর্ষ টাইলস ব্র্যান্ড আকিজ সিরামিকস সাভারে নতুন শোরুম উদ্বোধন করেছে।
গত বুধবার সাভারের শিমুলতলায় মেসার্স ফাতেমা টাইলস অ্যান্ড স্যানিটারি নামের নতুন ডিসপ্লে সেন্টারটি উদ্বোধন করেন আকিজবশির গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ বশিরউদ্দীন।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আকিজবশির গ্রুপের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর শামসুদ্দিন আহমেদ, আকিজ সিরামিকসের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ আশরাফুল হক, রোসার সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম সিদ্দিকী, আকিজবশির গ্রুপের হেড অব মার্কেটিং মোহাম্মদ হোসেন শাহ নেওয়াজ এবং শোরুমের স্বত্বাধিকারী কাজী মো. জাকারিয়া শিবলু। এ ছাড়া গ্রুপের অন্যান্য কর্মকর্তা, স্থানীয় ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
নতুন এই শোরুমে আকিজ সিরামিকসের সর্বাধুনিক ও সমসাময়িক ডিজাইনের টাইলস কালেকশন প্রদর্শন করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি থাকছে রোসার স্যানিটারিওয়্যার ও বাথওয়্যারের নতুন সম্ভার এবং আকিজ ডোরের দৃষ্টিনন্দন সব দরজার কালেকশন।
টানা সাতবার ‘বেস্ট ব্র্যান্ড’ এবং দুবার ‘সুপারব্র্যান্ড’ খেতাবজয়ী এই টাইলস ব্র্যান্ড ‘প্রমিস অব পারফেকশন’-এর অঙ্গীকার পূরণের ধারাবাহিকতায় কাজ করে যাচ্ছে।
বর্তমানে দেশজুড়ে আকিজ সিরামিকসের ২০০টির বেশি এক্সক্লুসিভ শোরুম চালু রয়েছে।