ডেঙ্গুতে এক দিনে ৩ জনের মৃত্যু
দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে এক দিনে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ১২৫। আর চলতি মাসের প্রথম দুই দিনে মৃত্যু হলো ৩ জনের।
আজ মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় (সোমবার সকাল আটটা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত) ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৪৭৬ জন রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। সর্বোচ্চ রোগী ভর্তি হয়েছেন বরিশাল বিভাগের হাসপাতালগুলোতে (সিটি করপোরেশন ব্যতীত)। এ সংখ্যা ১১৩। এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮৩ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে।
এ বছর ডেঙ্গু নিয়ে আজ সকাল আটটা পর্যন্ত ৩২ হাজার ৫০১ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে ১০ হাজার ৩৫৯ জনই বরিশাল বিভাগের। যার অর্ধকের বেশি রোগী বরগুনা জেলার। এ সংখ্যা ৫ হাজার ৯৩৬।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় মিটফোর্ড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজন ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বাড়ি কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলায়। গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন আরও একজন ডেঙ্গু রোগী। আর চট্টগ্রাম বিভাগের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরেকজন ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে।
ডেঙ্গুতে এ বছর সবচেয়ে বেশি রোগীর মৃত্যু হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকার হাসপাতালে। এ সংখ্যা ৬২। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৯ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগে। আর বরিশাল বিভাগে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের।
এ বছর জুলাই মাসে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত আগস্ট মাসে মৃত্যু হয়েছে ৩৯ জনের। এ ছাড়া জুন মাসে ১৯, জানুয়ারিতে ১০, ফেব্রুয়ারিতে ৩, এপ্রিলে ৭ ও মে মাসে ৩ জন মারা যান। মার্চে কোনো ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়নি।