ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্সের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্সের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার
ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান মো. নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে রাজধানীর বংশাল এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পরে নজরুল ইসলামকে ঢাকার জ্যেষ্ঠ মহানগর বিশেষ জজ আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন করে দুদক। শুনানি নিয়ে তাঁর পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ।
দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) তরিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির ৪৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গত ৩১ জুলাই প্রতিষ্ঠানটির সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলামসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক।
মামলার এজাহারে বলা হয়, পরস্পর যোগসাজশে আসামিরা রাজধানীর তোপখানা রোডের জমি কেনার ক্ষেত্রে প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয় নেন। এর মাধ্যমে ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির ৪৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন সাবেক চেয়ারম্যান মো. নজরুল ইসলামসহ অন্যরা।
এদিকে দুদকের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নজরুল ইসলাম চেয়ারম্যান থাকাকালে অন্য আসামিদের সঙ্গে যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন। এ ছাড়া নজরুল ইসলাম ও তাঁর স্ত্রী তাসলিমা ইসলাম যৌথভাবে প্রায় ১৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা অবৈধভাবে গ্রহণ করে আত্মসাৎ করেছেন। এ ঘটনায় তাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, দণ্ডবিধি এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা করা হয়েছে।