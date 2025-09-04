বাংলাদেশ

দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত তারেক রহমানকে নিতে হবে, দরকার হলে ডকুমেন্ট দেবে সরকার: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

কূটনৈতিক প্রতিবেদক
ঢাকা
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানছবি: ইউএনবি

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কখন দেশে ফিরবেন, সেটা তাঁর ওপর নির্ভর করছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। তবে তারেক রহমানের দেশে ফিরতে পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকুমেন্ট প্রয়োজন হলে সেটা সরকার সরবরাহ করবে বলেও জানিয়েছেন।

২০০৭ সালের এক–এগারোর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে গ্রেপ্তার হন তারেক রহমান। পরের বছর জামিনে মুক্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যে যান তিনি। এরপর প্রায় দেড় যুগ ধরে সপরিবার সে দেশে আছেন তারেক রহমান। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ আমলে একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা ও ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলায় তাঁর সাজা হয়েছিল। ওই সব সাজা ইতিমধ্যে বাতিল হয়েছে। অন্যান্য মামলা থেকেও খালাস পেয়েছেন তিনি।

গত বছর গণ–অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকেই তারেক রহমানের দেশে ফেরা নিয়ে আলোচনা চলছে। আজ বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকেরা।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে থাকা সব মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। তাঁকে ফেরানোর কোনো উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া আছে কি না, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘তারেক রহমান কখন ফিরবেন, সেটা উনার সিদ্ধান্ত। উনি এই দেশের নাগরিক, উনি যেকোনো সময় আসতে পারেন। তবে আসার জন্য ট্রাভেল ডকুমেন্ট নিয়ে কোনো সমস্যা থাকলে সেটা আমরা সমাধান করব, তবে সিদ্ধান্ত তাঁর নিতে হবে।’

তিনি পাসপোর্টের জন্য কোনো আবেদন করেছেন কি না, জানতে চাইলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আমি জানি না এখন পর্যন্ত। যদি করেও থাকেন, সেটা আমার গোচরে আসেনি। উনি আসবেন যখন, তখন পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকুমেন্ট যেটাই দরকার দেওয়া হবে।’

আপনারা নিজেরা কোনো উদ্যোগ নেবেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘মনে হয়, সেটার প্রয়োজন হবে না। তার মানে আমরা বলব না আপনি আসেন না কেন। উনি যখন আসতে চাইবেন, তখন যেটুকু সহায়তা প্রয়োজন, সেটা দেওয়া হবে।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন