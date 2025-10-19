প্রথম আলো ফ্যাক্ট চেক
ঢাকার সদরঘাটে লঞ্চে আগুনের ভিডিওটি ২০২৩ সালের
দেশে পরপর কয়েকটি অগ্নিকাণ্ড ঘটার পর সেগুলো নিয়ে আলোচনার মধ্যে ঢাকার সদরঘাটে বুড়িগঙ্গা নদীতে একটি লঞ্চে আগুনের ভিডিও ছড়াচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।
ভিডিওটির ক্যাপশনে দাবি করা হচ্ছে, ‘এবার ঢাকা সদরঘাটে লঞ্চে ভয়াবহ আগুন, দেশে যেন আগুনের খেলা শুরু হয়েছে।’
গত কয়েক দিনে দেশে কয়েকটি বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটে। গত বুধবার ঢাকার মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে একটি পোশাক কারখানা এবং একটি রাসায়নিকের গুদামে আগুন লেগে ১৬ জনের মৃত্যু ঘটে। এরপর গত শুক্রবার আগুন লাগে চট্টগ্রাম ইপিজেডের একটি কারখানায়। শনিবার ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে।
এর পরপরই রোববার সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, নদীতে একটি লঞ্চে আগুন লেগেছে। ‘ঢাকা সদরঘাটে লঞ্চে ভয়াবহ আগুন লেগেছে’ শিরোনামে ছড়াচ্ছে এটি।
লিংক: এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে
তবে যাচাই করে দেখা গেছে, ভিডিওটি নতুন নয়। ইনভিড টুলে কি-ফ্রেম বিশ্লেষণ করে রিভার্স সার্চে পাওয়া যায়, এটি ২০২৩ সালের ৩০ জুন রাজধানীর সদরঘাটে ‘ময়ূর-৭’ নামের একটি লঞ্চে আগুন লাগার সময় ধারণ করা ভিডিও।
সে সময় মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলো এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৩ সালের ৩০ জুন বেলা ১১টার দিকে লালকুঠি ঘাটের ২২ নম্বর পন্টুনে দাঁড়ানো ঢাকা-চাঁদপুরগামী ‘ময়ূর-৭’ লঞ্চে আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ১৩টি ইউনিট কাজ করে।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন জানিয়েছিলেন, লঞ্চটি তখন ঘাটে ভেড়ানো অবস্থায় ছিল এবং এতে কোনো যাত্রী ছিল না। আগুন লঞ্চের দ্বিতীয় তলায় লেগেছিল।
গত কয়েক দিনে সদরঘাটে কোনো লঞ্চে আগুন লাগার খবর কোনো সংবাদমাধ্যমে পাওয়া যায়নি।
সুতরাং সম্প্রতি সদরঘাটে লঞ্চে আগুন লাগার দাবিটি ঠিক নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো ভিডিওটি ২০২৩ সালের পুরোনো ঘটনার।