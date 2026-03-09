বাংলাদেশ

ঢাকায় সিরাজগঞ্জ সাংবাদিক সমিতির ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

বিজ্ঞপ্তি
রাজধানীর সেগুনবাগিচায় সিরাজগঞ্জ সাংবাদিক সমিতি, ঢাকার (সিসাস) উদ্যোগে ইফতার মাহফিলে বক্তব্য দেন সংসদ সদস্য আমিরুল ইসলাম খান

রাজধানীর সেগুনবাগিচায় সিরাজগঞ্জ সাংবাদিক সমিতি, ঢাকার (সিসাস) উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্য, গণমাধ্যমকর্মী এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিরাজগঞ্জ-৫ (বেলকুচি-চৌহালী) আসনের সংসদ সদস্য আমিরুল ইসলাম খান। তিনি তাঁর বক্তব্যে গঠনমূলক সাংবাদিকতার মাধ্যমে বৈষম্যহীন ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানান।

সিরাজগঞ্জ সাংবাদিক সমিতির সভাপতি কাওসার আজমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম মল্লিকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মিল্ক ভিটার সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাহী সদস্য কামরুল হাসান হিলটন, সিসাসের সহসভাপতি হাসনায়েন তানভীর, দপ্তর সম্পাদক নাজমুল ইসলাম প্রমুখ।

