গ্রাহকদের এক্সক্লুসিভ ডাইনিং ও লাইফস্টাইল সুবিধা দেবে ব্র্যাক ব্যাংক
বছরজুড়ে গ্রাহকদের প্রিমিয়াম লাইফস্টাইল ও ডাইনিং সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে ক্রাউন প্লাজা ঢাকা এয়ারপোর্টের সঙ্গে চুক্তি করেছে ব্র্যাক ব্যাংক।
চুক্তির আওতায় ব্র্যাক ব্যাংক কার্ডহোল্ডাররা মোজাইক রেস্টুরেন্টে বুফে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ বা ব্রাঞ্চ, ডিনার, ইফতার-পরবর্তী ডিনার এবং সাহ্রিতে ‘বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি’ সুবিধা উপভোগ করবেন।
এ ছাড়া ব্র্যাক ব্যাংকের গ্রাহকেরা মোজাইক, কানেক্সিয়ন্স এবং হাউস অব হান-এ আ লা কার্ট ডাইনিংয়ে ১০% ডিসকাউন্ট উপভোগ করবেন। পাশাপাশি হোটেলের হেলথ ক্লাব, সুইমিংপুল এবং ভেন্যু বুকিংয়ের ক্ষেত্রেও ১০% ডিসকাউন্ট পাবেন।
চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন ব্র্যাক ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড হেড অব রিটেইল ব্যাংকিং মো. মাহীয়ুল ইসলাম এবং ক্রাউন প্লাজা ঢাকা এয়ারপোর্ট ও ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার ক্লাস্টার ডিরেক্টর অব হিউম্যান রিসোর্সেস নাজমুল হুদা।
নাজমুল হুদা আইএইচজি সাউথওয়েস্ট এশিয়ার এরিয়া জেনারেল ম্যানেজার ও ক্রাউন প্লাজা ঢাকা এয়ারপোর্ট এবং ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার জেনারেল ম্যানেজার আশ্বানি নায়ারের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
এ সময় ক্রাউন প্লাজা ঢাকা এয়ারপোর্টের ক্লাস্টার ফাইন্যান্স ডিরেক্টর সুজন সাহা এবং ক্লাস্টার ডিরেক্টর অব সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং মো. নজরুল ইসলাম, ব্র্যাক ব্যাংকের হেড অব অ্যালায়েন্সেস মো. আশরাফুল আলম, হেড অব এমপ্লয়ি ব্যাংকিং এ কে এম শাহাদুল ইসলাম এবং মার্চেন্ট অ্যাকোয়ারিংয়ের সিনিয়র ম্যানেজার দীপক চন্দ্র দাসসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।