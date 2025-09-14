বাংলাদেশ

কর্নেল স্যান্ডার্সের জন্মদিন উদ্‌যাপন করল কেএফসি বাংলাদেশ

বিজ্ঞপ্তি
সুস্বাদু খাবার আর শিশুদের জন্য জমকালো আয়োজনের মাধ্যমে কেএফসির প্রতিষ্ঠাতা কর্নেল হারল্যান্ড স্যান্ডার্সের জন্মদিন উদ্‌যাপন করা হয়। গুলশান, ঢাকা, ৯ সেপ্টেম্বরছবি: কেএফসির সৌজন্যে

কেএফসির প্রতিষ্ঠাতা কর্নেল হারল্যান্ড স্যান্ডার্সের ১৩৫তম জন্মদিন ছিল বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর)। জমকালো আয়োজনের মাধ্যমে রাজধানীর গুলশান শাখায় দিনটি উদ্‌যাপন করেছে কেএফসি বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিল সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা। ট্রান্সকম ফুডস লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অমিত দেব থাপা শিশুদের নিয়ে কেক কাটার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

কেএফসির সুস্বাদু খাবার আর আনন্দময় মুহূর্ত—সব মিলিয়ে শিশুদের জন্য দিনটি হয়ে ওঠে অনন্য। হাসি-আনন্দে সময় কাটায় তারা। দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে প্রতিবছরের মতো এবারও কেএফসি বাংলাদেশ গ্রাহকদের জন্য আয়োজন করেছিল ‘ফ্রি কর্নেল ট্রিট’। গ্রাহকেরা প্রিয়জনের সঙ্গে কেএফসিতে আনন্দঘন সময় কাটানোর মাধ্যমে তাঁদের জন্মদিন উদ্‌যাপন করেন।

এ প্রসঙ্গে অমিত দেব থাপা বলেন, ‘কর্নেল স্যান্ডার্স তাঁর নিষ্ঠা এবং মানুষের প্রতি আন্তরিকতা দিয়ে কেএফসি গড়ে তুলেছিলেন। আমরা শুধু তাঁর জন্মদিনই উদ্‌যাপন করিনি; বরং সবার সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করেছি।’

