পুলিশ সদর দপ্তরের মুখপাত্রের দায়িত্বে এআইজি কামারুম মুনিরা

পুলিশ সদর দপ্তরের মুখপাত্রের দায়িত্বে এআইজি কামারুম মুনিরা
পুলিশ সদর দপ্তরের মুখপাত্রের দায়িত্ব পেয়েছেন সহকারী মহাপরিদর্শক (এআইজি) কামারুম মুনিরা। গত রোববার পুলিশ সদর দপ্তরের ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট বিভাগ থেকে তাঁকে পুলিশ সদর দপ্তরের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগে (গণমাধ্যম ও জনসংযোগ) বিভাগে বদলি করা হয়। তিনি ২৮তম বিসিএস ক্যাডারের কর্মকর্তা।
পুলিশ সদর দপ্তর সূত্র জানায়, গতকাল সোমবার কামারুম মুনিরা গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখার দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন। এই বিভাগের এআইজি এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইনকে পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগে বদলি করা হয়েছে।