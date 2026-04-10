প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উত্থান ঠেকাতে প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের আলো: সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উত্থান ঠেকাতে প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের আলো: সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, সম্প্রতি দেশে প্রতিক্রিয়াশীল, মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলোর যে উত্থান ঘটছে, তার পেছনে রয়েছে লোভ ও শক্তির লড়াই। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলোর এই উত্থান কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং তা সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের যে সংকট, তারই একটি বহিঃপ্রকাশ। এ সংকট কাটাতে প্রয়োজন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানবিক আন্দোলন। বিশ্বকবি তাঁর জীবনাদর্শে যে আলোর পথ দেখিয়েছেন, সংকট কাটাতে সেই আলো খুঁজে নিতে হবে।
আজ শুক্রবার বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে দুই দিনের জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনের উদ্বোধনীতে এ কথাগুলো বলেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। সম্মেলনের আয়োজক ‘জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ’। প্রদীপ প্রজ্বালনের মধ্য দিয়ে আজ এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। এটি সম্মিলন পরিষদের ৪৪তম বার্ষিক অধিবেশন।
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোকে মানবসভ্যতার জন্য হুমকি বলে সম্মেলনে উল্লেখ করেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি বলেন, এই শক্তিগুলো মানুষের যে শাশ্বত সংস্কৃতি, মানুষের যে হাজার বছরের ঐতিহ্য, তাকে ধ্বংস করতে চায়। তারা চায় মানুষকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিতে। এই অন্ধকার থেকে বাঁচার জন্য রবীন্দ্রনাথের যে আলো, সেই আলো আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।
রবীন্দ্রনাথকে শুধু কবি হিসেবে নয়, বরং তাঁর দর্শনের মাধ্যমে চেনার আহ্বান জানান সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথের এই যে জীবনদর্শন, তাঁর যে রাজনৈতিক সচেতনতা, সে জায়গাকেও ধারণ করতে হবে। তিনি চেয়েছিলেন, একটি শোষণমুক্ত ও মানবিক বিশ্ব গড়ে উঠুক, যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনো ভেদাভেদ থাকবে না।
বর্তমানে বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের যে নিষ্ঠুর প্রসার, সেটা রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে শুরু হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি বলেন, সভ্যতার এই যে সংকট, তা আজও কাটেনি; বরং সংকটের চেহারা আরও ভয়াবহ হয়েছে।
বাংলাদেশের জাতীয় জীবন ও মুক্তির সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তুলে ধরেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের প্রেরণা দিয়েছে। আমাদের যে জাতীয় সংগীত, সেটিও রবীন্দ্রসংগীত। কাজেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন।’
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় রোধে জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন পরিষদের ভূমিকার প্রশংসা করেন।
বর্তমানে ধর্মের নামে ধর্মান্ধতা দিয়ে, ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে নানাভাবে সমাজকে আক্রান্ত করা হচ্ছে বলে সম্মেলনে মন্তব্য করেন জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের সভাপতি মফিদুল হক। তিনি বলেন, এই সবকিছু থেকে বের হয়ে আসার জন্য অবশ্যই সংস্কৃতিকে আরও দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে। বাংলার সংস্কৃতি সর্বাংশে অসাম্প্রদায়িক। তাই সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করতে হবে।
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সংগীতের গুরুত্ব উল্লেখ করেন মফিদুল হক। তিনি বলেন, কী করে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে সংগীতকে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করা যায়, সেটাকে বাস্তবায়ন করা যায়, আর সেখানে সমাজ কীভাবে তার দায়িত্ব ও অংশীদারত্ব গ্রহণ করতে পারে, তা নিয়ে আবার নিবিড়ভাবে ভাবতে হবে।
‘আমি মারের সাগর পাড়ি দেব’ গানটির মাধ্যমে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের নির্বাহী সদস্য ত্রপা মজুমদার অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন পরিষদের নির্বাহী সভাপতি বুলবুল ইসলাম।
স্বাগত বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক লিলি ইসলাম। পরিষদের লক্ষ্য ও আদর্শ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, বাঙালির সংস্কৃতিকে হৃদয়ে ধারণ করে অসাম্প্রদায়িক একটি সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে তাঁরা কাজ করছেন।
লিলি ইসলাম বলেন, ‘রবীন্দ্রনাথ আমাদের চেতনার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন। কিন্তু আমরা কেবল রবীন্দ্রসংগীতে সীমাবদ্ধ নই; বাঙালির যে বিশাল সংগীতের ঐশ্বর্য, তা লোকসংগীত হোক, নজরুলসংগীত হোক কিংবা পঞ্চকবির গান—সবকিছুকেই আমরা আমাদের অন্তরে লালন করি।’
সম্মেলন চলবে আজ শুক্র ও আগামীকাল শনিবার পর্যন্ত। আজ সন্ধ্যা ছয়টায় প্রদীপ প্রজ্বালন, সংগীতানুষ্ঠান, নৃত্যানুষ্ঠান, আবৃত্তি ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সূচি রয়েছে।
সম্মেলন উপলক্ষে দেশজুড়ে সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আজ চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় ৫০ জন শিল্পী অংশ নেন। সাধারণ ও কিশোর—এ দুই বিভাগে প্রতিযোগিতা হয়। বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হবে আগামীকাল।
আগামীকাল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে প্যানেল আলোচনা, রবীন্দ্রপদক ও গুণীসম্মাননা, সংগীতানুষ্ঠান, নৃত্যানুষ্ঠান ও আবৃত্তি।