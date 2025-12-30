খালেদা জিয়ার মৃত্যু: হাজারো চোখে অশ্রু, হাসপাতালের ফটকে জনতার ভিড়

খালেদা জিয়ার মৃত্যু: হাজারো চোখে অশ্রু, হাসপাতালের ফটকে জনতার ভিড়
আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে রাজধানীর বসুন্ধরার এভারকেয়ার হাসপাতাল এলাকা আর দশটা দিনের মতো ছিল না। বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবরে হাসপাতালের সামনে জড়ো হতে থাকেন হাজারো মানুষ। নেতা-কর্মী, সমর্থক, সাধারণ মানুষ—সবাই মিলিয়ে জায়গাটি পরিণত হয় শোক, নীরবতা ও আবেগের এক প্রাঙ্গণে।
হাসপাতালের প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের চোখেমুখে ছিল গভীর শোকের ছায়া। কেউ চুপচাপ দাঁড়িয়ে, কেউ চোখ মুছছেন, কেউ আবার দুই হাত তুলে দোয়া করছেন। ভিড়ের মধ্যে কোথাও কান্নার শব্দ, কোথাও দীর্ঘশ্বাস—সব মিলিয়ে এক ভারী আবহ।
সকাল গড়াতেই রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে বিএনপির নেতা-কর্মীরা হাসপাতালে আসতে থাকেন। তবে এদিন হাসপাতালের সামনে দলীয় স্লোগান নয়, শোকই ছিল প্রধান ভাষা। অনেক নেতা–কর্মীকে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে দেখা যায়। কেউ বলছিলেন, ‘এ ক্ষতি পূরণ হওয়ার নয়।’
হাসপাতালের আশপাশে জড়ো হওয়া সাধারণ মানুষের ভিড়ও ছিল চোখে পড়ার মতো। তাঁদের অনেকেই সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। কেউ এসেছেন দীর্ঘদিনের পরিচিত এক রাজনৈতিক চরিত্রের প্রস্থান দেখতে, কেউ এসেছেন কেবল শোক প্রকাশ করতে। এক তরুণ বলছিলেন, ‘আমরা যাঁকে টিভি, পত্রিকায় দেখে বড় হয়েছি, তিনি আর নেই—এটা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হচ্ছিল না।’
বেলা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল চত্বর ও সংলগ্ন সড়কে মানুষের চাপ বাড়তে থাকে। ভিড় সামাল দিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সতর্ক অবস্থানে দেখা যায়।
ভিড়ের ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা অনেক কর্মী স্মৃতিচারণা করছিলেন। কেউ আন্দোলনের দিনের কথা বলছিলেন, কেউ কারাবন্দি অবস্থায় খালেদা জিয়ার দৃঢ় অবস্থানের কথা স্মরণ করছিলেন। অনেকের ভাষ্যে উঠে আসে একজন আপসহীন রাজনৈতিক নেত্রীর প্রতিচ্ছবি, যিনি বিরোধিতা, কারাবাস ও অসুস্থতার মধ্যেও রাজনীতির কেন্দ্রেই ছিলেন।