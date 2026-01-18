বাংলাদেশ

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের পিএ রাশেদুলের ৬ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকাফাইল ছবি: প্রথম আলো।

দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ‘মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম’ প্রকল্পের পিএ (প্রকল্প সহায়ক) ফিল্ড সুপারভাইজার মো. রাশেদুল ইসলাম ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ছয়টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ রোববার ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. সাব্বির ফয়েজের আদালত এ আদেশ দেন। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আদালতে ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আবেদনটি করেন দুদকের সহকারী পরিচালক মো. রাসেল রনি।

আবেদনে মো. রাসেল রনি উল্লেখ করেন, মো. রাশেদুল ইসলাম ও অন্যদের বিরুদ্ধে প্রকল্পের লাখ লাখ টাকা নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে সরিয়ে নেওয়াসহ নানা দুর্নীতির অভিযোগের অনুসন্ধান চলছে। অনুসন্ধানকালে জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁদের ব্যাংক হিসাব থেকে অর্থ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন।

আবেদনে আরও বলা হয়, সম্পদ স্থানান্তর বা বেহাত হয়ে গেলে তা উদ্ধার করা দুরূহ হয়ে পড়বে। এ কারণে ব্যাংক হিসাবগুলো থেকে অর্থ উত্তোলন অবিলম্বে অবরুদ্ধ করা আবশ্যক বলে দুদকের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

