বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের আগুনের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন

বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের আগুনের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন
ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের আগুনের ঘটনায় সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। কমিটিকে আগামী পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।
এদিকে আগুন লাগার প্রায় ৭ ঘণ্টা পর রাত ৯টা ১৮ মিনিটের পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে।
আজ শনিবার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের পরিচালক মো. নওসাদ হোসেন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে তদন্ত কমিটি গঠনের কথা জানানো হয়।
কমিটিতে বিমানের ফ্লাইট সেফটি শাখার প্রধানকে সভাপতি এবং ইনস্যুরেন্স শাখার উপব্যবস্থাপককে সদস্যসচিব করা হয়েছে। এ ছাড়া বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি, করপোরেট সেফটি অ্যান্ড কোয়ালিটি শাখার মহাব্যবস্থাপক, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স শাখার প্রধান প্রকৌশলী, নিরাপত্তা শাখার উপমহাব্যবস্থাপক, কার্গো রপ্তানি শাখার উপমহাব্যবস্থাপককে তদন্ত কমিটির সদস্য করা হয়েছে।
অফিস আদেশে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) কাছে তদন্ত প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। কমিটিকে অগ্নিকাণ্ডের কারণ, ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ, দায়দায়িত্ব শনাক্তকরণ এবং ভবিষ্যতে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সুপারিশ প্রণয়ন করতে বলা হয়েছে।
এদিকে রাত ৯টা ১৮ মিনিটের পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম নিশ্চিত করেছেন।
ঘটনাস্থল থেকে এই প্রতিবেদক জানান, আগুন লাগার সাত ঘণ্টা পরও কার্গো ভিলেজ কমপ্লেক্স থেকে প্রচুর ধোঁয়া উড়তে দেখা যাচ্ছে। সেখানে উৎসুক জনতার ভিড় থাকায় বিমানবাহিনীর পক্ষ থেকে মাইকিং করে সবাইকে সরে যেতে বলা হচ্ছে। আগের চেয়ে আগুন কিছুটা কমলেও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি।
আজ বেলা আড়াইটার দিকে বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগে। খবর পেয়েই ফায়ার সার্ভিসের বেশ কয়েকটি ইউনিট রওনা হয়। আগুন ছড়াতে থাকলে ইউনিটের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। আগুন নেভাতে ১৩টি ফায়ার স্টেশনের ৩৭টি ইউনিট কাজ করছে।