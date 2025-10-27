হত্যা মামলায় সাবেক মেয়র আতিকুলকে গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ

হত্যা মামলায় সাবেক মেয়র আতিকুলকে গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ
রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানায় করা একটি হত্যা মামলায় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব আলম আজ সোমবার এ আদেশ দেন।
এর আগে আজ সকালে আতিকুলকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। পরে তাঁকে উত্তরা পশ্চিম থানায় করা ব্যবসায়ী তাজুল ইসলাম হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করে পুলিশ। তাঁকে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ দেন আদালত।
মামলার কাগজপত্রের তথ্য অনুযায়ী, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৮ জুলাই উত্তরা ক্রিসেন্ট হাসপাতাল এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান তাজুল। এ ঘটনায় দায়ের করা হত্যা মামলায় আসামি হিসেবে ডিএনসিসির তৎকালীন মেয়রের নাম আছে।
গত বছরের ১৬ অক্টোবর রাজধানীর মহাখালীর ডিওএইচএস এলাকা থেকে আতিকুলকে গ্রেপ্তার করা হয়।