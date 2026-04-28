গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের অফিশিয়াল স্পনসর স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ
ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন নারী ক্রিকেট লিগে আগামী পাঁচ বছর (২০২৬- ২০৩০) গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের অফিশিয়াল স্পনসর হিসেবে থাকছে স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড (এসএফবিএল)। সম্প্রতি উভয় পক্ষের মধ্যে এ–সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
চুক্তি স্বাক্ষর শেষে গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি ওয়াহিদুজ্জামান তমালের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে সমঝোতা স্মারক তুলে দেন স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অঞ্জন চৌধুরী। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী জাকারিয়া তাহের এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি তামিম ইকবাল খান।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটের উন্নয়নে অঞ্জন চৌধুরীর দীর্ঘমেয়াদি সমর্থন ও প্রতিশ্রুতির জন্য কৃতজ্ঞতা জানান।