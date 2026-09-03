নূন্যতম ৫ বছরের শাস্তিযোগ্য মাদক মামলার বিচারে ২২ ট্রাইব্যুনাল গঠন
মাদক মামলার বিচারে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার জন্য ২২টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে সরকার। আজ বৃহস্পতিবার আইন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
ট্রাইব্যুনালগুলো হলো ঢাকা জেলার জন্য মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল ঢাকা; পল্লবী, কাফরুল, মিরপুরসহ কয়েকটি এলাকার জন্য ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা মহানগর-১; কলাবাগান, ধানমন্ডিসহ কয়েকটি এলাকার জন্য ঢাকা মহানগর-২; মতিঝিলসহ কয়েকটি এলাকার জন্য ঢাকা মহানগর-৩ এবং উত্তরাসহ কয়েকটি এলাকার জন্য টাইব্যুনাল, ঢাকা মহানগর-৩ গঠন করা হয়েছে।
এভাবে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বগুড়া, দিনাজপুর ও যশোরে এক বা একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, এ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীন অন্যূন ৫ বছর বা তার বেশি শাস্তিযোগ্য অপরাধের চলমান মামলাগুলো বর্তমান আদালত থেকে নতুন ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হবে। কোনো মামলা যে পর্যায়ে স্থানান্তরিত হবে, সেই পর্যায় থেকে মামলার বিচারকাজ পরিচালিত হবে। এমন শাস্তিযোগ্য বিচারাধীন মাদকের মামলা আছে ১ লাখ ৬৬ হাজার ৩৩৩টি। এর মধ্যে ঢাকা মহানগর এলাকায় মামলা আছে ২১ হাজার ৯২০টি।