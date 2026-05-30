বাংলাদেশ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের পোস্টারিং

প্রতিনিধি
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ফটকে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের পোস্টার সাঁটানোর ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ফটকসংলগ্ন গেট ও শহীদ সাজিদ বিল্ডিংয়ে এসব পোস্টার দেখা যায়। এসব পোস্টারে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নাম উল্লেখ রয়েছে।

ভিডিওতে দেখা যায়, পোস্টারিং কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আশিক-ই-আতাহার মেসবাহ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান ও সাংগঠনিক সম্পাদক সাজবুল ইসলাম।

বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন বলেন, ‘আমি ঘটনাটি জানার চেষ্টা করছি। যাঁরা নিরাপত্তার দায়িত্বে আছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলব। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবেও কেউ প্রবেশ করতে পারে। সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে কারা ক্যাম্পাসে এসে এ কার্যক্রম চালিয়েছে।’

