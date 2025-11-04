বাটারফ্লাই গ্রুপের ফ্রি মেডিকেল কনসালটেশন সেবা
গ্রাহকদের স্বাস্থ্যসেবা ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে বাটারফ্লাই গ্রুপ চালু করেছে তাদের নতুন উদ্যোগ ‘ভালো থাকুন, সব সময়’। বাটারফ্লাইয়ে সব নতুন ও পুরোনো গ্রাহক সপ্তাহের ৭ দিন ২৪ ঘণ্টা বিনা মূল্যে টেলিমেডিসিন কনসালটেশন সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। উদ্যোগটির ব্যবস্থাপনায় রয়েছে আকিজ তাকাফুল লাইফ ইনস্যুরেন্স পিএলসি।
সম্প্রতি রাজধানীর ফার্স হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টসে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালের ভাসকুলার সার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সাকলায়েন রাসেল।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আকিজ তাকাফুল লাইফ ইনস্যুরেন্সের ডিএমডি ও সিসিবিও মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান খান এবং বাটারফ্লাই গ্রুপের সেলস ডিরেক্টর মকবুল্লাহ হুদা চৌধুরী, হেড অব মার্কেটিং মুহাম্মদ সাজ্জাদ মাহমুদ, হেড অব প্রোডাক্ট এ এস এম মুনতাসির চৌধুরী, সেলস ম্যানেজার আতাউল্লাহ আরমান এবং আকিজ তাকাফুল লাইফ ইনস্যুরেন্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. জোবায়ের খানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাকলায়েন রাসেল বলেন, ‘প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্যসেবার এই সংযোগ সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয়। আমি বিশ্বাস করি, এই উদ্যোগ আমাদের সমাজে সুস্থ, সচেতন ও ইতিবাচক জীবনধারা গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।’
বাটারফ্লাই গ্রুপে সেলস ডিরেক্টর মকবুল্লাহ হুদা চৌধুরী বলেন, ‘এই ক্যাম্পেইনের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি মেডিকেল কনসাল্টেশন সেবা বিনা মূল্যে হাউস অব বাটারফ্লাইয়ের গ্রাহকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া।’
গ্রাহকেরা হাউস অব বাটারফ্লাই শোরুম, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম অথবা ১৬৫৭১ নম্বরে কল করে অফার সম্পর্কে জানতে পারবেন। নির্ধারিত গুগল ফরমে নাম, ফোন নম্বর ও ই–মেইল দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। যাচাই শেষে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে (সরকারি ছুটি ব্যতীত) রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিত হওয়ার পর সেবাটি নেওয়া যাবে ০৯৬৪ ৩১১৬৭৬১ নম্বরে কল করে। ক্যাম্পেইনটি চলবে ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।