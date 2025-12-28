আবারও অনলাইন এডিটরস অ্যালায়েন্সের নেতৃত্বে হাসান শরীফ, মিজানুর

আবারও অনলাইন এডিটরস অ্যালায়েন্সের নেতৃত্বে হাসান শরীফ, মিজানুর
দেশের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যমগুলোর অনলাইন ও ডিজিটাল বিভাগের প্রধানদের সংগঠন অনলাইন এডিটরস অ্যালায়েন্সের (ওইএ) নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার রাজধানীর বাংলামোটরের একটি রেস্তোরাঁয় সংগঠনটির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শেষে ২০২৬ সালের জন্য এ কমিটি ঘোষণা করা হয়।
নতুন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দৈনিক যুগান্তরের হাসান শরীফ এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দৈনিক ভোরের কাগজের মিজানুর রহমান (সোহেল) আবার দায়িত্ব পেয়েছেন।
কমিটির সহসভাপতি হয়েছেন বার্তাযোগের লুৎফর রহমান (হিমেল), জাগোনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের কে এম জিয়াউল হক এবং আরটিভির এম এ এইচ এম কবির আহম্মেদ। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন ডিবিসির কামরুল ইসলাম (রুবেল) ও দৈনিক কালের কণ্ঠের আনিসুর রহমান (বুলবুল)।
সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন এশিয়া পোস্টের পলাশ মাহমুদ, সহসাংগঠনিক সম্পাদক দৈনিক ইনকিলাবের এস এ রহমান গালিব, অর্থ সম্পাদক স্টার নিউজের মঈন বকুল এবং দপ্তর সম্পাদক হয়েছেন দীপ্ত টিভির মাসউদ বিন আব্দুর রাজ্জাক।
কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে রয়েছেন ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের শিয়াবুর রহমান (শিহাব), আমার দেশের রওশন জামিল ও বার্তাটোয়েন্টিফোর ডটকমের মানসুরা চামেলী।
এর আগে সংগঠনের সভাপতি হাসান শরীফের সভাপতিত্বে এজিএম অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২০২৫ সালের আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন অর্থ সম্পাদক মঈন বকুল এবং বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন তুলে ধরেন সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান (সোহেল)। আলোচনা শেষে দুটি প্রতিবেদনই সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
আলোচনা পর্বে সংগঠনের সদস্য ও ইউএনবির সম্পাদক মাহফুজুর রহমান বলেন, অনলাইন এডিটরস অ্যালায়েন্স দেশের অনলাইন গণমাধ্যমের বিকাশ, নীতিমালা প্রণয়ন এবং ডিজিটাল সাংবাদিকতার মানোন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চ্যানেল আইয়ের মীর আত্তাকী মাসরুরুজ্জামান, দৈনিক দেশ রূপান্তরের মঞ্জুরুল হক, দ্য ডেইলি স্টারের আজাদ বেগ, দৈনিক যুগান্তরের আতাউর রহমান ও রবিন অমিত, দৈনিক ইত্তেফাকের রিজুয়ানা রিন্তী, বৈশাখী টেলিভিশনের এইচ এম নাহিয়ান, নয়া দিগন্তের মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের যাকারিয়া ইবনে ইউসুফ ও মৌসুমী সুলতানা, সময় টেলিভিশনের সায়েদুল মাহমুদ, চ্যানেল ২৪–এর মাজহার খন্দকার, গাজী টেলিভিশনের মাহমুদ সোহেল, ডেইলি সানের মওদুদ সুজন, এখন টিভির আনিসুর সুমন, দৈনিক মানবকণ্ঠের ফরহাদ হোসেন ও তানভীর খন্দকার, জাগোনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের এস এম আমানুর রহমান, আরটিভির আবু আজাদ, দৈনিক বাংলাদেশের খবরের হাসনাত কাদীর, আলোকিত বাংলাদেশের হাসান আল বান্না, সময়ের আলোর সাইদ রহমান এবং যুবরাজ ফয়সাল।