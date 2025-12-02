সাবেক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত দুদকের

সাবেক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত দুদকের
দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সংস্থাটির সাবেক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অভিযোগ যাচাই–বাছাই শেষে তাঁর বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণ, ক্ষমতার অপব্যবহার ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে অনুসন্ধান শুরুর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। দুদকের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো সাবেক চেয়ারম্যান নিজ সংস্থার অনুসন্ধানের মুখোমুখি হচ্ছেন।
দুদকের মহাপরিচালক (মানি লন্ডারিং) মো. মোকাম্মেল হক সাংবাদিকদের সোমবার এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, তাঁর (ইকবাল মাহমুদ) বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে অভিযোগের বিষয়ে তিনি বিস্তারিত জানাননি।
ইকবাল মাহমুদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলো কীভাবে অনুসন্ধান করা হবে এবং কারা দায়িত্ব পাবেন, তা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি।
বিসিএস ১৯৮১ ব্যাচের কর্মকর্তা ইকবাল মাহমুদ কর্মজীবনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব থেকে শুরু করে ২০০৮ সালে সচিব পদে উন্নীত হন। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর তিনি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পান।
২০১২ সালে সিনিয়র সচিব পদ সৃষ্টি হলে তিনি ওই পদেও নিয়োগ পান এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। একই বছরের নভেম্বরে এডিবির বিকল্প নির্বাহী পরিচালক হন। ২০১৪ সালের নভেম্বরে অবসর নেওয়ার পর ২০১৫ সালে বিটিআরসি চেয়ারম্যান ও ২০১৬ সালের মার্চে দুদকের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পান।