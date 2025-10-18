পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমির ‘কমান্ড্যান্টস ওভারসিজ মেডেল’ পেলেন বাংলাদেশের মাওয়া

পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমির ‘কমান্ড্যান্টস ওভারসিজ মেডেল’ পেলেন বাংলাদেশের মাওয়া
পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমির (পিএমএ) ২৬তম লেডি ক্যাডেট কোর্সের কোর্স স্পোর্টস সার্জেন্ট বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ক্যাডেট জান্নাতুল মাওয়া পিএমএ ‘কমান্ড্যান্টস ওভারসিজ মেডেল’ পেয়েছেন। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ আসিম মুনির তাঁর হাতে এ সম্মাননা তুলে দেন।
আজ শনিবার বিকেলে ঢাকায় পাকিস্তান হাইকমিশনের এক্স হ্যান্ডলে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পাকিস্তান হাইকমিশন জানায়, কাকুলে পিএমএর ১৫২তম পিএমএ লং কোর্স, ৭১তম ইন্টিগ্রেটেড কোর্স, ২৬তম লেডি ক্যাডেট কোর্স এবং ৩৭তম টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট কোর্সে উত্তীর্ণ ক্যাডেটদের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইরাক, ফিলিস্তিন, কাতার, মালি, নেপাল, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, ইয়েমেন, বাংলাদেশ এবং নাইজেরিয়াসহ বেশ কয়েকটি বন্ধুপ্রতিম দেশের ক্যাডেটরাও পিএমএ থেকে ডিগ্রি অর্জন করেন। ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ আসিম মুনির প্রধান অতিথি হিসেবে প্যারেড পরিদর্শন করেন এবং বিশিষ্ট ক্যাডেটদের পুরস্কার প্রদান করেন।
১৫২তম পিএমএ লং কোর্সের ‘সোর্ড অব অনার’ পান একাডেমি সিনিয়র আন্ডার অফিসার আহমেদ মুজতবা আরিফ রাজা। ‘প্রেসিডেন্টস গোল্ড মেডেল’ পান ১৫২তম পিএমএ লং কোর্সের ব্যাটালিয়ন সিনিয়র আন্ডার অফিসার জোহাইর হোসেন।
১৫২তম পিএমএ লং কোর্সের ফ্রেন্ডলি কান্ট্রি কোম্পানি জুনিয়র আন্ডার অফিসার টেকরাজকে ‘চেয়ারম্যান জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ কমিটি ওভারসিজ গোল্ড মেডেল’ দেওয়া হয়। ১৫২তম পিএমএ লং কোর্সের জেন্টলম্যান ক্যাডেট সৈয়দ হাশির হাসানকে দেওয়া হয় ‘চিফ অব আর্মি স্টাফ মার্কসম্যান মেডেল’। ৩৭তম টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট কোর্সের কোর্স আন্ডার অফিসার শাহীর আলীকে ‘চিফ অব আর্মি স্টাফ কেইন’ দেওয়া হয়।
২৬তম লেডি ক্যাডেট কোর্সের কোর্স স্পোর্টস সার্জেন্ট জান্নাতুল মাওয়াকে ‘কমান্ড্যান্টস ওভারসিজ মেডেল’ দেওয়া হয়। ৭১তম ইন্টিগ্রেটেড কোর্সের কোর্স আন্ডার অফিসার সৈয়দ আবদুল হাদী এবং ২৬তম লেডি ক্যাডেট কোর্সের কোর্স আন্ডার অফিসার হাদিয়া ফাইয়াজকে ‘কমান্ড্যান্টস কেইন’ দেওয়া হয়।