নিকোলা মাদুরোর সস্ত্রীক মুক্তি ও আন্তর্জাতিক আদালতে ট্রাম্পের বিচার দাবি গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির

নিকোলা মাদুরোর সস্ত্রীক মুক্তি ও আন্তর্জাতিক আদালতে ট্রাম্পের বিচার দাবি গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে স্ত্রীসহ অপহরণ এবং দেশটির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হস্তক্ষেপের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি। রোববার এক বিবৃতিতে সংগঠনটি ভেনেজুয়েলার সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ অবিলম্বে বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে।
বিবৃতিতে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে মাদুরোকে আটকে রাখার প্রক্রিয়া বাতিলের দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীর মুক্তি এবং যুদ্ধাপরাধ, আগ্রাসন ও অপহরণের অভিযোগে আন্তর্জাতিক আদালতে ট্রাম্পকে বিচারের মুখোমুখি করারও দাবি জানিয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি। কমিটি মনে করে, ‘এটি কেবল একটি দেশের রাজনৈতিক সংকট নয়, বরং আন্তর্জাতিক আইন এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ওপর চরম আঘাত।’
বিবৃতিতে কয়েকটি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে কমিটি বলেছে, কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ নেতৃত্ব নির্ধারণের অধিকার কেবল সে দেশের জনগণের। বিদেশি শক্তির একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানকে আটকে রাখা বা ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবমাননা।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ভেনেজুয়েলার প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভূরাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত চলছে, বর্তমান ঘটনা তারই ধারাবাহিকতা। কমিটি বলেছে, ‘আমরা এই নগ্ন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিশ্ববিবেককে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাই।’
আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো যেভাবে দুর্বল রাষ্ট্রের ওপর নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে এখন সময় এসেছে একটি ‘গ্লোবাল রিভল্ট’ বা বিশ্বব্যাপী গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার।
শোষিত ও বঞ্চিত দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ অবস্থানই এই আধিপত্যবাদ রুখে দিতে পারে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।
ভেনেজুয়েলার জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সম্মান জানানোর কথা উল্লেখ করে কমিটি বলেছে, ‘কোনো দেশের সংকট নিরসনের পথ হতে হবে আলাপ–আলোচনা এবং জনগণের ম্যান্ডেটের মাধ্যমে, কোনো বিদেশি শক্তির বন্দুকের নলে নয়।’
বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, সীমা দত্ত, নাজমুস সাকিব, মাহতাব উদ্দীন আহমেদ, ফেরদৌস আরা রুমী, রাফসান আহমেদ, সজীব তানভীর, রাফিকুজ্জামান ফরিদ, ছায়েদুল হক নিশান ও আকরাম খান।