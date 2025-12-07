সালমান এফ রহমানসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা করলেন তিন পাইলট
বেতন ও পাওনা ভাতা বাবদ ১ কোটি ২০ লাখ টাকার বেশি অর্থ না দিয়ে প্রতারণার অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ও তাঁর ভাই এ এস এফ রহমানসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।
আজ রোববার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নাজমিন আক্তারের আদালতে পৃথক তিনটি মামলা দায়ের করেন বেক্সিমকো এভিয়েশন লিমিটেডের সাবেক তিন পাইলট।
মামলার তিন বাদী হলেন ক্যাপ্টেন মো. মাহবুব আলম, ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ রাশেদুল আমীন ও ক্যাপ্টেন জাহিদুর রহমান।
বাদীপক্ষের আইনজীবী মো. তরিকুল ইসলাম জানান, আদালত বাদীদের জবানবন্দি গ্রহণ করেছেন। একই সঙ্গে অভিযোগটি তদন্ত করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন।
মামলার অন্য আসামিরা হলেন বেক্সিমকো এভিয়েশনের পরিচালক আবদুল্লাহ খান মজলিশ, তাঁর ভাই ইমরান খান মজলিশ, গুলজার হোসাইন ও সৈয়দ সামিউল ওয়াদুদ ওরফে সামি ওয়াদুদ।
মামলার অভিযোগে বাদীরা উল্লেখ করেন, তাঁরা সালমান এফ রহমানের কোম্পানি বেক্সিমকো এভিয়েশন লিমিটেডে পাইলট হিসেবে চাকরি নিয়েছিলেন। সালমান এফ রহমান দেশের বিভিন্ন জায়গায় হেলিকপ্টারে যাওয়া আসা করতেন।
অভিযোগে বাদীরা আরও বলেন, এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে তাঁদের বেতন বকেয়া রেখে চাকরিচ্যুত করা হয়। ওই সময় জানানো হয়েছিল, তাঁদের বেতন ও ভাতা পরে পরিশোধ করা হবে। কিন্তু পরে কয়েকবার যোগাযোগ করেও বেতন দেওয়া হয়নি, প্রতারণা করা হয়েছে।
তিনটি মামলায় মোট ১ কোটি ২০ লাখ ৫৫ হাজার টাকার প্রতারণা করার অভিযোগ আনা হয়েছে।