‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার’ আজ শুরু

‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার’ আজ শুরু
উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও উন্নত ক্যারিয়ার গঠনের জন্য প্রতিবছর বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী পাড়ি জমান বিশ্বের নানা প্রান্তে। তবে এই স্বপ্ন সফল করতে হলে প্রয়োজন যথাযথ প্রস্তুতি, সঠিক পরিকল্পনা ও তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত। তাঁদের জন্য প্রথম আলোর আয়োজনে রাজধানীর বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আজ শুরু হচ্ছে ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৫’।
‘উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখো, বিশ্বজুড়ে…’ স্লোগানে দুই দিনের আয়োজন চলবে আগামীকাল শনিবার পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত। এ আয়োজনে থাকবে বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য, স্কলারশিপ ও আবেদনবিষয়ক পরামর্শ, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য প্যানেল সেশনসহ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশেষ অফার ও সেবা।
ব্রিটিশ কাউন্সিল নিবেদিত ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৫’–এর পাওয়ার্ড বাই ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস এবং ব্যাংকিং পার্টনার প্রাইম ব্যাংক। স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে রয়েছে ফরেন অ্যাডমিশন অ্যান্ড ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট কনসালট্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ফ্যাড–ক্যাব)।
দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা–পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্টল থাকছে এই মেলায়। সেগুলো হলো মেইসেস এডুকেশন মিট, সেনজেন এডু লিমিটেড, সিএইচএস এডুকেশন লিমিটেড, টেন মিনিট স্কুল, বিডি এক্সপার্ট এডুকেশন কনসালট্যান্সি, এডুকেশন অ্যাট, ম্যাক্সিমাস এডুকেশন অ্যান্ড মাইগ্রেশন, এনএইচপি, ইউনিভার্সাল কলেজ বাংলাদেশ, ব্যাকবন লিমিটেড, কোয়েস্ট এডুকেয়ার অ্যান্ড ক্যারিয়ার সার্ভিসেস লিমিটেড, ল্যাঙ্গুয়েজসার্ট, ইউনিভার্সাল এডুকেশন, গ্লোবাল ভিশন, ফরেন স্টাডি সল্যুশন, এসটিএস গ্লোবাল এডুকেশন, এডভয়, হক কনসালট্যান্সি, এডুএইড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস ও এডু এইমার্স। এ ছাড়া রয়েছে চরকি, কেএফসি ও প্রথমার স্টল।
বিশেষ প্যানেল ও সেশন
দুই দিনের এ আয়োজনে থাকবে শিক্ষা–বিশেষজ্ঞ এবং মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের বিশেষ একাডেমিক সেশন ও প্যানেল আলোচনা।
আজ বিকেল পাঁচটায় ‘লেভারেজিং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মস ফর ড্রাইভিং বিজনেস গ্রোথ’ বিষয়ে আলোচনা করবেন আলেফের (পার্টনার ডিরেক্টর—গুগল) কর্মকর্তা আহসানুর রহমান।
সন্ধ্যা ছয়টায় ‘স্টাডি অ্যাব্রোড’ শিরোনামে প্যানেল ডিসকাশনে অংশ নেবেন উচ্চশিক্ষাবিষয়ক পরামর্শকবৃন্দ। আগামীকাল শনিবার দুপুর ১২টায় অনুষ্ঠিত হবে ‘স্টাডি ইন নিউজিল্যান্ড অ্যান্ড অস্ট্রেলিয়া’ শীর্ষক দ্বিতীয় প্যানেল আলোচনা। বিকেল সাড়ে চারটায় ‘আইইএলটিএস অ্যান্ড স্টাডি অ্যাব্রোড’ বিষয়ে আলোচনা করবেন অনলাইন এডুকেশন কনটেন্ট ক্রিয়েটর মুনজেরিন শহীদ। ‘স্টাডি ইন ইউকে অ্যান্ড ইউরোপ’ শীর্ষক দিনের শেষ সেশনটি অনুষ্ঠিত হবে সন্ধ্যা ছয়টায়।
এর পাশাপাশি www.studyabroadfair.pro ওয়েবসাইটে চলবে ১০ দিনব্যাপী আয়োজন। থাকছে অনলাইন কুইজে অংশ নিয়ে পুরস্কার জেতার সুযোগ।